Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден на недавней встрече в США поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что данное решение не зависит полностью от Штатов.

"Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там, но это зависит не только от меня", — цитировал украинский лидер фрагмент своего разговора с главой Белого дома в Вашингтоне в интервью телеканалу CNN.

"Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет короче", — вспоминает свой ответ Байдену Зеленский.

В целом, отмечает он, обсуждение членства страны в НАТО с главой американской администрации продлилось около 20–30 минут.