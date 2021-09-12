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"Вы должны быть там": Зеленский заявил о поддержке Байденом вступления Украины в НАТО

Как утверждает украинский лидер, обсуждение членства страны в альянсе с главой американской администрации продлилось около 20–30 минут.

12 сентября, 20:11
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2573416456242048&set=t.100007211555008&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден на недавней встрече в США поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что данное решение не зависит полностью от Штатов.

"Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там, но это зависит не только от меня", — цитировал украинский лидер фрагмент своего разговора с главой Белого дома в Вашингтоне в интервью телеканалу CNN.

"Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет короче", — вспоминает свой ответ Байдену Зеленский.

В целом, отмечает он, обсуждение членства страны в НАТО с главой американской администрации продлилось около 20–30 минут.

Как рассказывал Лайф, ранее Зеленский признал, что США не дали прямого ответа о членстве Украины в НАТО. Сам же он считает, что Незалежная готова к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне своей армии.

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Напомним, Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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