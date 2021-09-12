"Вы должны быть там": Зеленский заявил о поддержке Байденом вступления Украины в НАТО
Как утверждает украинский лидер, обсуждение членства страны в альянсе с главой американской администрации продлилось около 20–30 минут.
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден на недавней встрече в США поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что данное решение не зависит полностью от Штатов.
"Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там, но это зависит не только от меня", — цитировал украинский лидер фрагмент своего разговора с главой Белого дома в Вашингтоне в интервью телеканалу CNN.
"Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет короче", — вспоминает свой ответ Байдену Зеленский.
В целом, отмечает он, обсуждение членства страны в НАТО с главой американской администрации продлилось около 20–30 минут.
Как рассказывал Лайф, ранее Зеленский признал, что США не дали прямого ответа о членстве Украины в НАТО. Сам же он считает, что Незалежная готова к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне своей армии.
"Токсичный вопрос": На Украине раскрыли причину, по которой Киев никогда не получит статус союзника США
Напомним, Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
Лента новостей
Родился в рубашке: Один из пассажиров рухнувшего в Приангарье L-410 отделался только царапинами
сегодня в 20:02
Лайф публикует список погибших при крушении L-410 в Иркутской области
сегодня в 20:01
"Под сукном ничего нет": В Кремле ответили на вопрос о возможности политической интеграции РФ и Белоруссии
сегодня в 19:48
Комментариев: 0