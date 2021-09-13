"Упали, и всё": Чудом даже не пострадавший пассажир рухнувшего L-410 рассказал о крушении
Мужчина не получил травм, но признаётся, что у него "голова гудит". Вместе с другими пассажирами его отправили в больницу.
Фото © МЧС РФ
34-летний Антон К., который оказался одним из выживших при крушении самолёта L-410 в Иркутской области, рассказал о крушении. По версии мужчины, причиной аварии стал туман в районе посадки, примерно в 500 километрах от административного центра региона.
Антон К. Фото © Соцсети
"Я не следователь. Упали, и всё. Пусть авиационная комиссия разбирается. Отказала вроде как навигация. Туманность. Она есть до сих пор", — заявил Лайфу Антон.
По словам мужчины, он действительно почти не пострадал. Если раньше мы сообщали, что Антон отделался только царапинами, то, по его словам, даже их нет. Разве что "голова гудит" после пережитого. Ещё Антон сокрушается, что потерял кроссовку.
Несмотря на то что мужчине повезло не пострадать в этом крушении, его вместе с другими выжившими отправили в находящуюся неподалёку больницу для обследования.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. Упало судно примерно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Погибли четверо. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал самолёт.
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