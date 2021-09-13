34-летний Антон К., который оказался одним из выживших при крушении самолёта L-410 в Иркутской области, рассказал о крушении. По версии мужчины, причиной аварии стал туман в районе посадки, примерно в 500 километрах от административного центра региона.

Антон К. Фото © Соцсети

"Я не следователь. Упали, и всё. Пусть авиационная комиссия разбирается. Отказала вроде как навигация. Туманность. Она есть до сих пор", — заявил Лайфу Антон.

По словам мужчины, он действительно почти не пострадал. Если раньше мы сообщали, что Антон отделался только царапинами, то, по его словам, даже их нет. Разве что "голова гудит" после пережитого. Ещё Антон сокрушается, что потерял кроссовку.

Несмотря на то что мужчине повезло не пострадать в этом крушении, его вместе с другими выжившими отправили в находящуюся неподалёку больницу для обследования.