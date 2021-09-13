Пентагон испытал ракету-перехватчик наземного базирования

Первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования состоялись в США. Об этом говорится в сообщении Агентства по противоракетной обороне Пентагона.

Пуск произвели с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Трёхступенчатая ракета-носитель прошла испытание в двухступенчатом режиме, что расширяет возможности при ведении боевых действий, заявил глава агентства вице-адмирал Джон Хилл.

"Это первое испытание новой конфигурации ракеты-носителя с регулируемым числом ступеней в двухступенчатом режиме", — заявил Хилл.

Сообщается, что американские военные выполнили все поставленные задачи, однако специалисты продолжат оценивать эффективность системы на основе телеметрии и других данных.