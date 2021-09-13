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Пентагон испытал ракету-перехватчик наземного базирования

Как сообщает американское ведомство, запуск прошёл успешно, все поставленные задачи выполнены. Оценка эффективности ещё проводится.

12 сентября, 23:48
<p>Фото © Flickr /<a href="https://www.flickr.com/photos/usairforce/48000686142/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> US Air Force</a></p>

Фото © Flickr / US Air Force

Первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования состоялись в США. Об этом говорится в сообщении Агентства по противоракетной обороне Пентагона.

Пуск произвели с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Трёхступенчатая ракета-носитель прошла испытание в двухступенчатом режиме, что расширяет возможности при ведении боевых действий, заявил глава агентства вице-адмирал Джон Хилл.

"Это первое испытание новой конфигурации ракеты-носителя с регулируемым числом ступеней в двухступенчатом режиме", — заявил Хилл.

Сообщается, что американские военные выполнили все поставленные задачи, однако специалисты продолжат оценивать эффективность системы на основе телеметрии и других данных.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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