Пентагон испытал ракету-перехватчик наземного базирования
Как сообщает американское ведомство, запуск прошёл успешно, все поставленные задачи выполнены. Оценка эффективности ещё проводится.
Фото © Flickr / US Air Force
Первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования состоялись в США. Об этом говорится в сообщении Агентства по противоракетной обороне Пентагона.
Пуск произвели с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Трёхступенчатая ракета-носитель прошла испытание в двухступенчатом режиме, что расширяет возможности при ведении боевых действий, заявил глава агентства вице-адмирал Джон Хилл.
"Это первое испытание новой конфигурации ракеты-носителя с регулируемым числом ступеней в двухступенчатом режиме", — заявил Хилл.
Сообщается, что американские военные выполнили все поставленные задачи, однако специалисты продолжат оценивать эффективность системы на основе телеметрии и других данных.
Ранее Лайф сообщал, что КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности. Государственные СМИ отметили, что это стало результатом двухлетних достижений в научной и оборонной сфере.
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