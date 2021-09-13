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Власти Приангарья рассказали о состоянии выживших после крушения L-410

Жертвами жёсткой посадки самолёта стали четверо — один из пилотов и трое пассажиров.

12 сентября, 23:12
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

Три человека, которые были на борту потерпевшего крушение в Иркутской области самолёта L-410, находятся в реанимации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что остальные выжившие, кроме одной женщины, которая уже покинула больницу, пока в стационаре. У них травмы лёгкие и средней степени тяжести.

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Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. Упало судно примерно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал L-410.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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