Власти Приангарья рассказали о состоянии выживших после крушения L-410

Три человека, которые были на борту потерпевшего крушение в Иркутской области самолёта L-410, находятся в реанимации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что остальные выжившие, кроме одной женщины, которая уже покинула больницу, пока в стационаре. У них травмы лёгкие и средней степени тяжести.

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. Упало судно примерно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал L-410.