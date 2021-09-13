В отличие от более-менее равномерно и медленно поражающего организм человека "уханьского" варианта, "индийский" штамм коронавируса способен очень быстро вызывать тяжёлое течение заболевания. О таком их отличии рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, во втором варианте, как правило, долгой фазы с двухнедельным кашлем нет. При попадании в организм вирус вызывает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

"Потом уже присоединяется небольшой кашель. Причём это всё очень быстро развивается, то есть люди считают, что они отравились, начинают принимать абсорбенты, потом температура, лёгкие... И всё это развивается по часам. В первые сутки — рвота, вторые сутки — кашель, третий день — они уже в больнице на кислороде", — рассказал порталу Ura.ru Владимир Болибок.

Подтверждает такую информацию и терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева, также подчёркивая скорость распространения дельта-штамма, но уже с акцентом на распространение заболевания среди детей и молодёжи.

"Они наиболее уязвимы — непривитые, в основном дети. И как-то молниеносно это всё возникает, и таких симптомов, как при "уханьском", уже нет", — объяснила Алексеева.