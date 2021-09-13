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"Пустая формальность": В Госдуме объяснили предложение отменить обязательный техосмотр

Кроме всего прочего, упоминается участие РФ в Венской конвенции, которая не предусматривает обязательного ТО для легковых машин и мотоциклов.

12 сентября, 22:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Государственную думу 14 сентября внесут проект закона о частичной отмене обязательного техосмотра частных автомобилей и мотоциклов. Согласно документу, требование останется в силе только для техники старше четырёх лет при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции автомобиля или замене его основного компонента.

"Предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам", — цитирует РБК фрагмент пояснительной записки к проекту.

Авторы объясняют необходимость такого законопроекта статистикой. Согласно их данным, автомобилей с техническими неисправностями, но с действующими полисами ОСАГО и прошедших техосмотр становится всё меньше — примерно 1%. Также доводом служит участие РФ в Венской конвенции, которая предусматривает обязательный ТО только для автобусов и грузовиков разрешённой максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним. В настоящее время обязательный ТО — лишь устаревшая формальность, уверены авторы проекта в "Единой России".

"Действующие правила техосмотра составлялись ещё в конце прошлого века. Сегодня требования проверять все автомобили граждан старше четырёх лет не имеют ничего общего с безопасностью и превратились для людей в формальность, дополнительную финансовую нагрузку к полису ОСАГО", — заявил в интервью РБК первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

В РФ вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

В РФ вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

Ранее Лайф писал подробно, кого могут затронуть новые правила техосмотра в РФ. Они уже вступили в силу, но к ним заявлены серьёзные поправки.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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