В Государственную думу 14 сентября внесут проект закона о частичной отмене обязательного техосмотра частных автомобилей и мотоциклов. Согласно документу, требование останется в силе только для техники старше четырёх лет при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции автомобиля или замене его основного компонента.

"Предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам", — цитирует РБК фрагмент пояснительной записки к проекту.

Авторы объясняют необходимость такого законопроекта статистикой. Согласно их данным, автомобилей с техническими неисправностями, но с действующими полисами ОСАГО и прошедших техосмотр становится всё меньше — примерно 1%. Также доводом служит участие РФ в Венской конвенции, которая предусматривает обязательный ТО только для автобусов и грузовиков разрешённой максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним. В настоящее время обязательный ТО — лишь устаревшая формальность, уверены авторы проекта в "Единой России".

"Действующие правила техосмотра составлялись ещё в конце прошлого века. Сегодня требования проверять все автомобили граждан старше четырёх лет не имеют ничего общего с безопасностью и превратились для людей в формальность, дополнительную финансовую нагрузку к полису ОСАГО", — заявил в интервью РБК первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.