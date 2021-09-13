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В США мощный взрыв почти разрушил жилой дом

Спасатели занимаются разбором завалов. Под обломками конструкций могут находиться люди.

12 сентября, 21:45

В США мощный взрыв почти разрушил дом, есть погибшие. Видео © Соцсети

В результате мощного взрыва в округе Де-Калб американского штата Джорджия почти разрушен жилой дом. Один человек пострадал, двое пропали без вести. Об этом сообщает CNN.

Пострадавший с лёгкими травмами госпитализирован, рассказал телеканалу заместитель начальника пожарной охраны округа Мелвин Картер. Мощный взрыв привёл к масштабным разрушениям. Повреждено несколько этажей. Причина устанавливается, но полицейские говорят, что по прибытии они чувствовали сильный запах газа. Идёт разбор завалов.

Очевидцы рассказывают, что кто-то слышал крик раненого малыша, звавшего на помощь. Служба экстренной помощи сообщает, что при взрыве "разрушена половина здания".

Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и семеро пострадали при взрыве газа в доме под Ельцом.

Власти Липецкой области заявили о риске обрушения дома под Ельцом, где прогремел взрыв

Власти Липецкой области заявили о риске обрушения дома под Ельцом, где прогремел взрыв

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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