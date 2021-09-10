В России хотят изменить техосмотр: кого это может затронуть Новые правила прохождения техосмотра уже вступили в силу, но к ним заявлены серьёзные поправки. Кто выиграет и кто проиграет при этом? 9 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

В правительстве и в ГИБДД давно обсуждалась идея отмены обязательного технического осмотра (ТО) для мотоциклов и легковых автомобилей, не участвующих в перевозках и принадлежащих физлицам. В настоящее время всё уже оформилось в некий проект, который готовится к внесению на обсуждение в Госдуму уже этой осенью. Но, как часто бывает, при ближайшем рассмотрении инициативы выясняется, что всё-таки отмена ТО если и будет, то не для всех.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, идею по отмене обязательного техосмотра представляет в виде некоего расширения принятого в этом году Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств", согласно которому от прохождения техосмотра сейчас освобождаются легковые автомобили, грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой до трёх с половиной тонн, прицепы и полуприцепы, а также мототехника младше четырёх лет (с учётом года выпуска). А автомобилям в возрасте от четырёх до десяти лет техосмотр надо проходить один раз в два года. После десяти лет и старше — обязательный ежегодный ТО. Исключением из этих правил являются автомашины, используемые для такси, а также автобусы, грузовики, используемые для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (за исключением водителя), специализированные транспортные средства. Этим машинам необходимо проходить техосмотр каждые двенадцать месяцев, если транспорт моложе пяти лет, и каждые шесть месяцев, если старше пяти лет.

А для того чтобы данный закон начал действовать, не создавая дополнительных проблем тем, кто в этом году всё-таки формально попадает под обязанность пройти ТО, правительство продлило действие диагностических карт со сроком, истекающим в период с 1 февраля по 30 сентября, на полгода. Уже принятые нововведения не могли не обрадовать российских автомобилистов, ведь, по подсчётам Российского союза автостраховщиков, под действие такого продления попало около 90% российских автовладельцев. Однако остальным 10% всё равно придётся проходить техосмотр. И уже по новым правилам. В число остальных вошли, например, владельцы машин 2017 года выпуска и старше, а также те, кто приобрёл подержанный автомобиль с истёкшей диагностической картой.

В новой правительственной инициативе развитие получила мысль о теоретической возможности сохранить обязательный ТО только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Однако против такой инициативы выступают не только операторы техосмотра (это более четырёх с половиной тысяч компаний), но и страховщики, которые опасаются серьёзных убытков, связанных с возмещением по ОСАГО.

Ведь с 22 августа текущего года вслед за новыми правилами прохождения ТО произошли изменения и в порядке оформления полисов ОСАГО. Теперь для их приобретения автомобилисту нужно только предоставить документы на машину и документ, удостоверяющий личность, а диагностическая карта вообще не нужна. Но при этом сохраняется право на установление коэффициентов, влияющих на цену полиса не только исходя из стажа и возраста водителя, но и с учётом страхуемого средства, которое должно быть исправным и в перспективе при своём естественном износе проверяться посредством техосмотра. Если ТО отменить совсем, то получается, что страховым компаниям надо будет пересматривать свои модели.

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— Само собой, страховщики постараются не остаться в накладе, а значит, за "свободу от ТО" заплатят автовладельцы, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Установившийся в августе текущего года баланс позволяет страховым компаниям не заботиться о контроле за тем, проходил ли водитель вообще когда-либо техосмотр, а только исполнять свою часть договора по страхованию рисков. Если же перспектива ТО после четырёх лет будет устранена, то, скорее всего, страховщики сразу будут закладывать в свою модель возможность регрессных исков с требованием покрыть некоторую часть расходов на ремонт чужой машины, которые страховая компания может понести в результате неисполнения виновником ДТП требований закона.

Сейчас формально тоже может возникнуть ситуация с регрессным иском от страховой компании к застрахованному ею автомобилисту. Речь идёт о случаях, когда водитель стал виновником ДТП из-за неисправности автомобиля. Например, не работал указатель поворота или подвела лысая резина. В этой ситуации страховая возместит ущерб потерпевшему, а потом с большой долей вероятности потребует от своего застрахованного клиента в регрессном порядке возместить все затраты, которые понесла компания на возмещение ущерба. И совершенно неважно, что у виновника на руках действующий полис ОСАГО, ведь без диагностической карты, полученной при ТО, страховка убытков не покрывает.

— Возможно, с отменой обязательного ТО некоторые страховые компании сумеют перестроить свой бизнес и от этого даже выиграют, — полагает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Если страховщики будут сразу ориентироваться на регрессный иск, они, вероятно, даже не будут скрупулёзно подбирать коэффициенты для расчёта сумм выплат застрахованным. А при возникшей ситуации одновременно с выплатой потерпевшему сразу будут оформлять возврат своих затрат посредством судебного приказа. В этом случае всё будет проходить достаточно быстро и без обязательного присутствия ответчика, который будет вынужден оплатить все расходы страховщиков.

То есть по факту возможные нововведения, с одной стороны, упрощают жизнь автомобилистов, которым не придётся проходить техосмотр, но с другой — повышают требования страховых. Возможно, что в этом случае для избежания регрессных исков часть водителей будут проходить ТО в добровольном порядке.

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Кстати, с 1 марта 2022 года в силу вступает новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которой за управление автомобилем с отсутствующей диагностической картой его владелец подвергается штрафу в размере двух тысяч рублей. И уже имеющая законную силу отсрочка по техосмотру для большинства водителей фактически будет действовать как раз до даты вступления новых поправок в КоАП.

— Если предположить, что обязательный ТО отменят, то и санкция для владельцев автомобилей за его отсутствие должна быть отменена. По крайней мере, так следует из логики, — заметил адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Но, скорее всего, никакой реальной отмены ТО не будет. Дело в том, что с указанной даты фиксация такого нарушения может и, скорее всего, будет производиться автоматически через городские камеры, подключённые к базам данных ГИБДД. Настройка этого процесса уже запущена, и она направлена на пополнение казны. Ведь те, кто должны пройти техосмотр, но этого не сделали, с 1 марта 2022 года рискуют начать получать штрафы на 2000 рублей ежедневно. Не думаю, что администрация крупных муниципалитетов просто откажется от таких штрафов.

Авторы Максим Греков