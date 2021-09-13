Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не нужно сравнивать его страну с Афганистаном в плане объёма поддержки со стороны США. Высказался об этом украинский лидер в интервью CNN, когда его спросили, не боится ли он, "что Америка оставит Украину".

"Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", — заявил Зеленский.

Журналист проводил параллели с ситуацией в Афганистане, где власти США выводом войск, "по сути, бросили правительство" этой страны и к власти быстро пришёл "Талибан"*. Зеленский же заявил, что такую большую страну, как Украина, нельзя захватить за семь дней. К тому же, по его мнению, речи об "уходе" США из его страны быть не может, Вашингтон должен, наоборот, наращивать присутствие.

Напомним, уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана на фоне вывода войск США из этой страны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть государство. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.