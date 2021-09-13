В Госдуме предложили увеличить число льготников по оплате коммуналки

Депутаты считают, что можно иначе рассчитывать долю таких расходов в семейном бюджете, в результате чего помощь со стороны государства должна вырасти.

В Государственной думе РФ намерены вынести на рассмотрение палаты законопроект, который в случае принятия увеличит в стране количество льготников по оплате коммунальных услуг. Депутаты предлагают снизить максимальную долю таких расходов в доходе семьи по всей стране с нынешних 22 до 15% к 2025 году. Об этом пишут "Известия".

Как пояснили изданию в Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, расходы на коммуналку свыше этой доли оплачиваются за счёт региональных бюджетов. Сейчас такую помощь получает три миллиона семей. В случае принятия законопроекта таковых станет больше на миллион.

"Решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовим. Это даст совокупную экономию 25 млрд рублей для жителей за счёт понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ", — рассказал первый зампредседателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

В Минфине сообщили, что пока не видели такой законопроект. Его готовы рассмотреть в установленном порядке.