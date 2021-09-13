Российский теннисист Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису. Вторая ракетка мира победил в финале US Open 20-кратного чемпиона турнира Большого шлема Новака Джоковича. Их встреча закончилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Медведев теперь стал шестым россиянином — чемпионом US Open в одиночном разряде. Закончив игру, он упал на поле корта от радости. Полежав немного и свыкнувшись с мыслью о чемпионстве, встал и отправился получать поздравления.

Фото © Twitter / usopen