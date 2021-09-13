Упал от радости: Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема
Россиянин в третий раз играл в финале US Open. Он обыграл Джоковича со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
Даниил Медведев. Фото © AP / ТАСС
Российский теннисист Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису. Вторая ракетка мира победил в финале US Open 20-кратного чемпиона турнира Большого шлема Новака Джоковича. Их встреча закончилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
Медведев теперь стал шестым россиянином — чемпионом US Open в одиночном разряде. Закончив игру, он упал на поле корта от радости. Полежав немного и свыкнувшись с мыслью о чемпионстве, встал и отправился получать поздравления.
Фото © Twitter / usopen
А накануне, как рассказывал Лайф, 18-летняя британка шокировала всех, вдруг выиграв US Open. Низкий рейтинг 150-й ракетки мира позволял начать соревнования только с квалификационного турнира, но это её не остановило.
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