Следы яда нашли в крови насмерть отравившихся в Москве бабушки и внучки

В крови скончавшихся в Москве после отравления 61-летней женщины и её внучки нашли следы яда — этиленгликоля. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

Как отмечается, при попадании в организм это вещество может привести к смерти. Оно имеет широкое применение в промышленности — в производстве антифризов, тормозных жидкостей, целлофана и других полимеров. Ещё его используют как растворитель.