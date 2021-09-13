Следы яда нашли в крови насмерть отравившихся в Москве бабушки и внучки
Возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно о госпитализации других людей из дома, где проживали умершие.
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В крови скончавшихся в Москве после отравления 61-летней женщины и её внучки нашли следы яда — этиленгликоля. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Как отмечается, при попадании в организм это вещество может привести к смерти. Оно имеет широкое применение в промышленности — в производстве антифризов, тормозных жидкостей, целлофана и других полимеров. Ещё его используют как растворитель.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей (матери девочки), которая ела арбуз, тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
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