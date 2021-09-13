Украинский политик заявил о "громкой военной победе" над Москвой
Депутат рассказал о средневековой битве, а затем сделал вывод, что над Россией можно одерживать верх, и Украина это якобы уже делала.
Фото © Facebook / alexeygoncharenko
На Украине депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года одной из "громких побед" над Москвой. Таким мнением он поделился в своём телеграм-канале.
"8 сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!" — пишет Гончаренко, известный своей антироссийской позицией.
По его версии, московское войско было "вдребезги разгромлено" совместным войском "украинского полководца" Константина Острожского совместно с поляками и литовцами.
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"Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно ещё раз. Но ещё лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии", — добавил парламентарий.
Как рассказывал Лайф, ранее в Киеве заявили, что Украина "в состоянии новой — третьей мировой — войны", виновата опять Россия.
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