Украинский политик заявил о "громкой военной победе" над Москвой

На Украине депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года одной из "громких побед" над Москвой. Таким мнением он поделился в своём телеграм-канале.

"8 сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!" — пишет Гончаренко, известный своей антироссийской позицией.

По его версии, московское войско было "вдребезги разгромлено" совместным войском "украинского полководца" Константина Острожского совместно с поляками и литовцами.

"Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно ещё раз. Но ещё лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии", — добавил парламентарий.