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Украинский политик заявил о "громкой военной победе" над Москвой

Депутат рассказал о средневековой битве, а затем сделал вывод, что над Россией можно одерживать верх, и Украина это якобы уже делала.

12 сентября, 23:28
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexeygoncharenko</a></p>

Фото © Facebook / alexeygoncharenko

На Украине депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года одной из "громких побед" над Москвой. Таким мнением он поделился в своём телеграм-канале.

"8 сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!" — пишет Гончаренко, известный своей антироссийской позицией.

По его версии, московское войско было "вдребезги разгромлено" совместным войском "украинского полководца" Константина Острожского совместно с поляками и литовцами.

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"Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно ещё раз. Но ещё лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии", — добавил парламентарий.

Как рассказывал Лайф, ранее в Киеве заявили, что Украина "в состоянии новой — третьей мировой — войны", виновата опять Россия.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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