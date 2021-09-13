Дачникам рассказали, когда придётся платить налог на продажу овощей
Есть множество параметров, которые нужно участь. Большинству любителей садоводства дополнительные денежные сборы не грозят.
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Обычному дачнику, не предпринимателю, не нанимавшему для сбора урожая людей, площадь участка которого не превышает 0,5 гектара, не нужно платить налог при продаже овощей. Такое пояснение дал доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
Площадь участка может быть выше указанной, но не более чем в пять раз, а земля не должна быть предоставлена муниципалитетом в аренду или в подарок. Ещё освободить от выплат в казну может документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного НКО граждан.
"Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации", — уточнил Ахмадеев в интервью агентству "Прайм".
Также можно оформиться как самозанятому и платить 4% в казну, если сумма доходов от продажи за год не превысила 2,4 миллиона рублей.
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