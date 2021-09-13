Дачникам рассказали, когда придётся платить налог на продажу овощей

Обычному дачнику, не предпринимателю, не нанимавшему для сбора урожая людей, площадь участка которого не превышает 0,5 гектара, не нужно платить налог при продаже овощей. Такое пояснение дал доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Площадь участка может быть выше указанной, но не более чем в пять раз, а земля не должна быть предоставлена муниципалитетом в аренду или в подарок. Ещё освободить от выплат в казну может документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного НКО граждан.

"Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации", — уточнил Ахмадеев в интервью агентству "Прайм".

Также можно оформиться как самозанятому и платить 4% в казну, если сумма доходов от продажи за год не превысила 2,4 миллиона рублей.