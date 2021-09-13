В Иркутской области объявят траур по погибшим при крушении L-410

Среда, 15 сентября, станет траурным днём в Иркутской области, где накануне потерпел крушение самолёт L-410, погибло четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один — Ангарска, двое — из Магистрального", — отметил Кобзев на своей странице в "Инстаграме".

Он также рассказал, какая помощь будет оказана пострадавшим и семьям погибших. Родным жертв авиакрушения выплатят по миллиону рублей, получившим тяжёлые травмы — по 500 тысяч, средние — по 250 тысяч, лёгкие — по 100 тысяч рублей.

Губернатор Приангарья высоко оценил работу спасателей. Глава региона считает, что они сработали максимально оперативно, смогли быстро обнаружить место крушения самолёта даже в условиях густого тумана.