В Иркутской области объявят траур по погибшим при крушении L-410
Пострадавшим, а также семьям погибших выплатят материальные компенсации в размере от 100 тысяч до миллиона рублей.
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Среда, 15 сентября, станет траурным днём в Иркутской области, где накануне потерпел крушение самолёт L-410, погибло четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
"Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один — Ангарска, двое — из Магистрального", — отметил Кобзев на своей странице в "Инстаграме".
Он также рассказал, какая помощь будет оказана пострадавшим и семьям погибших. Родным жертв авиакрушения выплатят по миллиону рублей, получившим тяжёлые травмы — по 500 тысяч, средние — по 250 тысяч, лёгкие — по 100 тысяч рублей.
Губернатор Приангарья высоко оценил работу спасателей. Глава региона считает, что они сработали максимально оперативно, смогли быстро обнаружить место крушения самолёта даже в условиях густого тумана.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упало судно приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал L-410.
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