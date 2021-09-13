Глава Минприроды заявил об обмане властей со стороны компаний "с мировым именем"

В России компании "с мировым именем" обманывают госорганы. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, по отчётам крупных коммерческих структур видно, что они предоставляют не те данные об утилизации товаров и упаковки.

Козлов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году снизить в стране объём отходов вполовину, причём оставшиеся полностью сортировать.

"Кто генерирует отходы? Производители товаров — они произвели, упаковали, продали, люди потребили, и что-то переросло в отходы. Мы должны понимать и видеть историю этих товаров до того момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и другие процессы. То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчётам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают не стыдясь", — сказал министр в интервью РБК.

Козлов имеет в виду механизм расширенной ответственности производителя (РОП), который действует с 2015 года. Производители должны утилизировать использованные товары и упаковку или платить за это экологической сбор.