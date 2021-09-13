"Я не могу поверить в это": Бритни Спирс сообщила о помолвке с фитнес-тренером
О свадьбе говорить пока рано, поскольку певица всё ещё находится под опекой своего отца. Суд по этому вопросу состоится вскоре.
Бритни Спирс сообщила о помолвке с фитнес-тренером. Видео © Instagram / britneyspears
Американская певица Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим молодым человеком. Избранником 39-летней знаменитости стал 27-летний фитнес-тренер Сэм Асгари. Исполнительница опубликовала в "Инстаграме" видео, на котором она позирует с молодым человеком и демонстрирует кольцо на безымянном мальце. Эти кадры певица сопроводила надписью с использованием мата.
"Я… не могу поверить в это", — отметила Спирс.
Около пяти лет назад Бритни и Сэм встретились на съёмках клипа к песне Slumber Party ("Пижамная вечеринка"). Отношения развивались не быстро. Но и теперь со свадьбой придётся подождать. Дело в том, что певица всё ещё под опекой своего отца — Джеймса Спирса. Ожидается, что суд может снять её только в конце сентября.
Напомним, Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Также стало известно, что отец Бритни Спирс заявил, что готов отказаться от опекунства над дочерью.
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