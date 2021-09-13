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Составлен рейтинг российских регионов по расходам жителей на коммуналку

По подсчётам аналитиков, траты средней российской семьи на эти цели составляют 5,1 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 6,5%.

12 сентября, 23:55

Фото © Pixabay

Ярославская область оказалась антилидером рейтинга по расходам жителей на коммунальные услуги. Большие траты на эти цели также у жителей Коми и Камчатки. Такой вывод сделали в РИА "Новости" на основании проведённого исследования.

Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ – 2021:

1. Республика Ингушетия — 4,4%;

2. Республика Дагестан — 5,7%;

3. Республика Хакасия — 6,4%;

4. Республика Калмыкия — 6,6%;

5. Чеченская Республика — 6,6%;

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81. Магаданская область — 12,9%;

82. Москва — 13%;

83. Чукотский автономный округ — 13%;

84. Республика Коми — 13,2%;

85. Ярославская область — 13,5%.

Как отмечается, если считать в цифрах, а не в долях, самые высокие затраты на коммуналку у семей в Москве (10 855 рублей в месяц), Камчатском крае (8787 рублей), ЯНАО (8743 рубля). Самые низкие — на Алтае (2403 рубля), в Калмыкии (2747 рублей), Курганской области (2764 рубля).

В среднем, по подсчётам аналитиков, затраты средней российской семьи на ЖКУ в 2020 году составляли 5,1 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 6,5%, то есть выше инфляции (4,9%).

В Госдуме предложили снизить расходы на оплату коммунальных услуг

В Госдуме предложили снизить расходы на оплату коммунальных услуг

Ранее в Счётной палате заявили, что коммунальное хозяйство в России изношено на 60%. Аудитор указала, что в ЖКХ ситуация по "зелёной" повестке не такая сложная, в отличие от промышленности, но и тут нужно действовать на опережение. При этом без поддержки властей не обойтись.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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