Составлен рейтинг российских регионов по расходам жителей на коммуналку
По подсчётам аналитиков, траты средней российской семьи на эти цели составляют 5,1 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 6,5%.
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Ярославская область оказалась антилидером рейтинга по расходам жителей на коммунальные услуги. Большие траты на эти цели также у жителей Коми и Камчатки. Такой вывод сделали в РИА "Новости" на основании проведённого исследования.
Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ – 2021:
1. Республика Ингушетия — 4,4%;
2. Республика Дагестан — 5,7%;
3. Республика Хакасия — 6,4%;
4. Республика Калмыкия — 6,6%;
5. Чеченская Республика — 6,6%;
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81. Магаданская область — 12,9%;
82. Москва — 13%;
83. Чукотский автономный округ — 13%;
84. Республика Коми — 13,2%;
85. Ярославская область — 13,5%.
Как отмечается, если считать в цифрах, а не в долях, самые высокие затраты на коммуналку у семей в Москве (10 855 рублей в месяц), Камчатском крае (8787 рублей), ЯНАО (8743 рубля). Самые низкие — на Алтае (2403 рубля), в Калмыкии (2747 рублей), Курганской области (2764 рубля).
В среднем, по подсчётам аналитиков, затраты средней российской семьи на ЖКУ в 2020 году составляли 5,1 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 6,5%, то есть выше инфляции (4,9%).
Ранее в Счётной палате заявили, что коммунальное хозяйство в России изношено на 60%. Аудитор указала, что в ЖКХ ситуация по "зелёной" повестке не такая сложная, в отличие от промышленности, но и тут нужно действовать на опережение. При этом без поддержки властей не обойтись.
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