Составлен рейтинг российских регионов по расходам жителей на коммуналку

Ярославская область оказалась антилидером рейтинга по расходам жителей на коммунальные услуги. Большие траты на эти цели также у жителей Коми и Камчатки. Такой вывод сделали в РИА "Новости" на основании проведённого исследования.

Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ – 2021: 1. Республика Ингушетия — 4,4%; 2. Республика Дагестан — 5,7%; 3. Республика Хакасия — 6,4%; 4. Республика Калмыкия — 6,6%; 5. Чеченская Республика — 6,6%; <...> 81. Магаданская область — 12,9%; 82. Москва — 13%; 83. Чукотский автономный округ — 13%; 84. Республика Коми — 13,2%; 85. Ярославская область — 13,5%.

Как отмечается, если считать в цифрах, а не в долях, самые высокие затраты на коммуналку у семей в Москве (10 855 рублей в месяц), Камчатском крае (8787 рублей), ЯНАО (8743 рубля). Самые низкие — на Алтае (2403 рубля), в Калмыкии (2747 рублей), Курганской области (2764 рубля).

В среднем, по подсчётам аналитиков, затраты средней российской семьи на ЖКУ в 2020 году составляли 5,1 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 6,5%, то есть выше инфляции (4,9%).