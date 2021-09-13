Сразу на десять градусов: Москвичей предупредили о резком похолодании
Температура воздуха даже опустится на один-два градуса ниже нормы. Такая погода продержится до конца недели.
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На десять градусов похолодает в Москве и области во вторник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что в дальнейшем температура воздуха снизится ещё на один-два градуса. Однако показатели будут равны или почти равны норме.
"Во вторник к вечеру начнут преобладать северо-западные ветры, температура в столичном регионе понизится на 10 градусов. Начиная со второй половины дня среды давление начнёт расти… Но воздух будет холодным. Осадков не будет", — сказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".
Осадков не будет также и в среду, и в четверг, почти без осадков будет пятница. Как отмечает метеоролог, холодная погода, ниже нормы на два градуса, продержится до конца недели. Днём столбик термометра поднимется до 10–13 градусов, а ночью только до 10–11.
Между тем, как сообщал ранее Лайф, соцучреждения Москвы уже начали подключать к отоплению по заявкам. Как сообщили в мэрии, в другие организации и жилые дома тепло будет подано в зависимости от погоды.
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