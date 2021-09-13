НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сразу на десять градусов: Москвичей предупредили о резком похолодании

Температура воздуха даже опустится на один-два градуса ниже нормы. Такая погода продержится до конца недели.

13 сентября, 00:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На десять градусов похолодает в Москве и области во вторник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что в дальнейшем температура воздуха снизится ещё на один-два градуса. Однако показатели будут равны или почти равны норме.

"Во вторник к вечеру начнут преобладать северо-западные ветры, температура в столичном регионе понизится на 10 градусов. Начиная со второй половины дня среды давление начнёт расти… Но воздух будет холодным. Осадков не будет", — сказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".

Осадков не будет также и в среду, и в четверг, почти без осадков будет пятница. Как отмечает метеоролог, холодная погода, ниже нормы на два градуса, продержится до конца недели. Днём столбик термометра поднимется до 10–13 градусов, а ночью только до 10–11.

Врач раскрыла главный способ защиты от гриппа при похолодании

Врач раскрыла главный способ защиты от гриппа при похолодании

Между тем, как сообщал ранее Лайф, соцучреждения Москвы уже начали подключать к отоплению по заявкам. Как сообщили в мэрии, в другие организации и жилые дома тепло будет подано в зависимости от погоды.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1