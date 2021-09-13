На десять градусов похолодает в Москве и области во вторник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что в дальнейшем температура воздуха снизится ещё на один-два градуса. Однако показатели будут равны или почти равны норме.

"Во вторник к вечеру начнут преобладать северо-западные ветры, температура в столичном регионе понизится на 10 градусов. Начиная со второй половины дня среды давление начнёт расти… Но воздух будет холодным. Осадков не будет", — сказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".

Осадков не будет также и в среду, и в четверг, почти без осадков будет пятница. Как отмечает метеоролог, холодная погода, ниже нормы на два градуса, продержится до конца недели. Днём столбик термометра поднимется до 10–13 градусов, а ночью только до 10–11.