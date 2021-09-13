Минтруд пояснил, когда отцы смогут получать маткапитал

Дополнительные меры господдержки родителей вскоре коснутся и мужчин — отцов детей, рождённых от суррогатных матерей. Они смогут получать маткапитал с 2022 года, сумма на эти цели уже предусмотрена в бюджете. Об этом "Известиям" сообщили в Минтруде. В правительство законопроект поступит 29 сентября, а в Госдуму — до конца года.

"Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребёнка, рождённого после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал", — цитируют "Известия" пресс-службу министерства.

Общий объём обязательств федерального бюджета в связи с принятием законопроекта составит 10,46 миллиарда рублей, сообщает газета. Планируется, что к 2022 году материнский капитал вырастет до 503,2 тысячи и 665 тысяч рублей на первого и второго ребёнка соответственно. Отмечается, что в Госдуме готовы поддержать законопроект. В целом депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права. Эксперты также считают новую норму логичной.

Между тем государственного учёта детей от суррогатных матерей нет, так как эта услуга предоставляется в частных клиниках. Однако известно, что в России в год рождается минимум 22 тысячи таких детей.