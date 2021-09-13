Откуда мошенники узнают о личных счетах россиян, объяснил эксперт

Одним из основных источников информации о счетах россиян для мошенников являются сотрудники микрофинансовых организаций (МФО). Так считает руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко. Крупные банки, по словам эксперта, давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию.

"А когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные. Утечек из банков происходит всё меньше и меньше, поскольку службы безопасности отслеживают все обращения", — объяснил Пащенко в интервью радио Sputnik.

Вторым источником сведений о россиянах для мошенников являются онлайн-магазины, считает эксперт. То есть это те случаи, когда злоумышленники узнают о состоянии счёта не по выпискам из банков, а по покупкам. Они могут анализировать профиль покупок человека в интернет-магазине. Чтобы защитить персональные данные, не нужно оставлять их на сайтах сомнительных онлайн-магазинов и компаний, соблюдая информационную гигиену, посоветовал эксперт.

"Если человек в месяц закупается на 40–50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит обзвон. По ним мошенники и работают", — уточнил специалист.