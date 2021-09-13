Влияют ли вакцины от ковида на возможность мужчин иметь детей, проверили учёные

В Японии изучили вопрос, влияет ли вакцина от коронавируса на мужскую фертильность, то есть возможность иметь детей. Исследование провела Токийская репродуктивная клиника. Объектом исследования стали 11 мужчин в возрасте от 22 до 47 лет.

Как говорится в отчёте медицинского учреждения, участники эксперимента были привиты вакциной американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Тщательно обследовав их, специалисты не нашли каких-либо изменений. Качество сперматозоидов было таким же, как и до вакцинации.

"Мы хотели бы, чтобы люди были в курсе этих данных, поскольку нередко в Сети появляется не подкреплённая какими-либо научными исследованиями информация о том, что вакцина может оказывать негативное влияние на мужскую фертильность", — сказал телеканалу NHK глава клиники доктор Томоки Исикава.