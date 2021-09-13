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Влияют ли вакцины от ковида на возможность мужчин иметь детей, проверили учёные

Исследователи отмечают, что в соцсетях зачастую появляется ничем не подтверждённая информация о таких рисках для привитых.

13 сентября, 01:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Японии изучили вопрос, влияет ли вакцина от коронавируса на мужскую фертильность, то есть возможность иметь детей. Исследование провела Токийская репродуктивная клиника. Объектом исследования стали 11 мужчин в возрасте от 22 до 47 лет.

Как говорится в отчёте медицинского учреждения, участники эксперимента были привиты вакциной американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Тщательно обследовав их, специалисты не нашли каких-либо изменений. Качество сперматозоидов было таким же, как и до вакцинации.

Более половины населения Японии уже привилось от коронавируса

Более половины населения Японии уже привилось от коронавируса

"Мы хотели бы, чтобы люди были в курсе этих данных, поскольку нередко в Сети появляется не подкреплённая какими-либо научными исследованиями информация о том, что вакцина может оказывать негативное влияние на мужскую фертильность", — сказал телеканалу NHK глава клиники доктор Томоки Исикава.

Ранее Лайф рассказывал, что главврач Филатовской больницы заявил о безопасности и "Спутника V" для мужского здоровья.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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