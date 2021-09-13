В чём польза белых грибов и что самое вкусное из них можно приготовить Как оздоравливают "короли" лесных грибов, отличия плохих грибов от хороших и лучшие варианты их приготовления. 12 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Боровики в народе называют "лесным мясом" и по праву считают королями среди грибов. У них прекрасные вкусовые качества, полный спектр нутриентов в составе, что позволяет применять белый гриб в качестве лечебного средства. Даже для опытных грибников боровик считается самой ценной находкой. Узнайте, как отличить белый гриб, в каких местностях он предпочитает расти и какие рецепты с грибами стоит взять на заметку.

Белый гриб

У названия гриба интересное происхождение. Если грибник не до конца уверен, что насобирал именно боровиков, сушка гриба даст точный ответ. Впервые их начали называть белыми ещё в XI веке. Когда готовили грибы на зиму, их сушили на солнце. И заметили, что все лесные дары темнеют после сушки — и только один вид остаётся белым. Ему и решили дать соответствующее название.

Шляпка

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Она у боровика ароматная, а цвет всегда насыщенный, коричневый. Размер шляпки зависит от возраста гриба. В среднем это 5–20 см. Но экземпляры, найденные у дороги или вблизи заводов, могут быть гигантскими и достигать 40–50 см в шляпке.

Кожица на шляпке очень упругая, всегда плотная.

Только после дождя на её поверхности появляется тонкая слизистая плёнка.

В сухую погоду шляпка только сухая и матовая, без блеска.

По состоянию шляпки легко можно определить, стоит ли срезать этот гриб. Старые, как правило, трухлявые. Их всё равно придётся выбросить, поэтому лучше не трогать и оставить на съедение животным.

Качественные грибы определяются по трём признакам:

Лучше всего подходят экземпляры со шляпкой в 5–13 см. В таких грибах мало токсинов, они упругие и не распадаются во время термической обработки.

Как распознать более молодые грибы? У них шляпка — как правильный купол. А старые белые грибы — с плоской верхушкой и потрескавшиеся.

Цвет молодого боровика коричневый, более светлый. Если нашли бурый — это уже старый.

Ножка

В середине осени уже можно найти боровики высотой более 25 см. Но они содержат в себе слишком высокую концентрацию токсинов и горечи. Брать нужно грибочки с ножкой в 10–15 см.

Форму ножки легко узнать — она булавовидная. Если попался вариант с цилиндрическим основанием, то гриб сухой и трухлявый. Цвет ножки боровиков имеет характерный градиент — от белого снизу и до коричневатого вверху.

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Где и когда растут белые грибы:

Сбор длится с мая и до глубокой осени.

Самый урожайный период — октябрь.

Излюбленные места — хвойный лес, реже встречаются в смешанных посадках.

Массово растут на влажной подложке из мха.

Искать нужно под елью, сосной и пихтой, реже — берёзой и дубом.

Боровики не любят тень — массово растут на освещённых солнцем полянах.

Двойник

Как и у любого гриба, у боровика есть ядовитый двойник. Наибольшую опасность представляет желчный гриб. Отличается он сильной горечью. Важно знать, что этот вкус не выводится даже после многочисленных термических обработок или длительного вымачивания в концентрированном солёном растворе.

У желчного гриба мгновенно чернеет место среза.

Ложный белый гриб никогда не бывает червивым.

У желчного гриба есть рисунок на ножке, напоминающий сетку.

Питательные свойства

Вопреки общепринятому мнению, белый гриб ошибочно считать питательным продуктом. Из-за хитиновой оболочки белок плохо усваивается. Но ценность гриба заключается в богатом составе биологически активных веществ.

Рибофлавин — редкий витамин группы В, необходимый для здоровья щитовидной железы, для укрепления волос и упругости кожи.

Калий — важен для здоровья сердечной мышцы и сосудов в целом.

Лецитин — защищает от образования холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Дополнительный источник витамина Д — иммуномодулятора.

Благодаря каротину благотворно влияет на здоровье глаз, состояние кожи.

Приготовление

От того, сколько грибов удалось собрать, зависит и вариант приготовления боровиков. Даже 5–6 штучек позволят приготовить вкусный и сытный ужин.

Рецепт 1. Тушёные грибы с картофелем. Боровики нужно очистить от земли, снять кожицу, промыть.

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Обязательно предварительно довести до кипения в хорошо подсоленной воде.

Воду слить, грибы порезать слайсами.

Нарезать кубиками 1 среднюю луковицу. Вместе с грибами обжарить на масле до золотистого цвета на сковороде.

Переместить в сотейник, нарезать 5–6 картофелин и залить на треть водой.

Тушить до готовности, после чего посолить и добавить любимые специи.

Рецепт 2. Маринованные грибы

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1 кг боровиков маленького размера (высотой 5–7 см)

40 г соли

2–3 ст. ложки сахара

75 мл уксуса

0,5 л воды на маринад

3 лавровых листочка

2 бутона гвоздики

чёрный перец по вкусу

Почистить и промыть грибы, разрезать на две-три части, вымочить в растворе (20 г соли на 1 л воды). Вымачивать 30–40 минут.

Грибы промыть, положить в кастрюлю, залить водой и закипятить. Проварить 15 минут, постоянно снимая пенку. Готовые грибы сами осядут на дне. Воду слить, дать грибам остыть.

Приготовить маринад из 500 мл воды, остатков соли, остальных ингредиентов в строго указанных пропорциях. Жидкость нужно довести до кипения, убрать с плиты. В горячий маринад опустить все грибы, дать постоять 10 минут.

Теперь маринад с грибами разложить в банки из стекла, которые заранее простерилизовать. Наполнять ёмкости нужно грибами на 80%, а сверху доливать маринад. Закрыть капроновой крышкой и дать настояться три дня в холодильнике.

Если закрутить банку металлической крышкой, то маринованные грибочки простоят всю зиму.

Авторы Мари Медведева