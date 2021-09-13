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В чём польза белых грибов и что самое вкусное из них можно приготовить

Как оздоравливают "короли" лесных грибов, отличия плохих грибов от хороших и лучшие варианты их приготовления.

12 сентября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Боровики в народе называют "лесным мясом" и по праву считают королями среди грибов. У них прекрасные вкусовые качества, полный спектр нутриентов в составе, что позволяет применять белый гриб в качестве лечебного средства. Даже для опытных грибников боровик считается самой ценной находкой. Узнайте, как отличить белый гриб, в каких местностях он предпочитает расти и какие рецепты с грибами стоит взять на заметку.

Белый гриб

У названия гриба интересное происхождение. Если грибник не до конца уверен, что насобирал именно боровиков, сушка гриба даст точный ответ. Впервые их начали называть белыми ещё в XI веке. Когда готовили грибы на зиму, их сушили на солнце. И заметили, что все лесные дары темнеют после сушки — и только один вид остаётся белым. Ему и решили дать соответствующее название.

Шляпка

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Она у боровика ароматная, а цвет всегда насыщенный, коричневый. Размер шляпки зависит от возраста гриба. В среднем это 5–20 см. Но экземпляры, найденные у дороги или вблизи заводов, могут быть гигантскими и достигать 40–50 см в шляпке.

  • Кожица на шляпке очень упругая, всегда плотная.
  • Только после дождя на её поверхности появляется тонкая слизистая плёнка.
  • В сухую погоду шляпка только сухая и матовая, без блеска.

По состоянию шляпки легко можно определить, стоит ли срезать этот гриб. Старые, как правило, трухлявые. Их всё равно придётся выбросить, поэтому лучше не трогать и оставить на съедение животным.

Качественные грибы определяются по трём признакам:

  • Лучше всего подходят экземпляры со шляпкой в 5–13 см. В таких грибах мало токсинов, они упругие и не распадаются во время термической обработки.
  • Как распознать более молодые грибы? У них шляпка — как правильный купол. А старые белые грибы — с плоской верхушкой и потрескавшиеся.
  • Цвет молодого боровика коричневый, более светлый. Если нашли бурый — это уже старый.

Ножка

В середине осени уже можно найти боровики высотой более 25 см. Но они содержат в себе слишком высокую концентрацию токсинов и горечи. Брать нужно грибочки с ножкой в 10–15 см.

Форму ножки легко узнать — она булавовидная. Если попался вариант с цилиндрическим основанием, то гриб сухой и трухлявый. Цвет ножки боровиков имеет характерный градиент — от белого снизу и до коричневатого вверху.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Где и когда растут белые грибы:

  • Сбор длится с мая и до глубокой осени.
  • Самый урожайный период — октябрь.
  • Излюбленные места — хвойный лес, реже встречаются в смешанных посадках.
  • Массово растут на влажной подложке из мха.
  • Искать нужно под елью, сосной и пихтой, реже — берёзой и дубом.
  • Боровики не любят тень — массово растут на освещённых солнцем полянах.

Двойник

Как и у любого гриба, у боровика есть ядовитый двойник. Наибольшую опасность представляет желчный гриб. Отличается он сильной горечью. Важно знать, что этот вкус не выводится даже после многочисленных термических обработок или длительного вымачивания в концентрированном солёном растворе.

  • У желчного гриба мгновенно чернеет место среза.
  • Ложный белый гриб никогда не бывает червивым.
  • У желчного гриба есть рисунок на ножке, напоминающий сетку.

Питательные свойства

Вопреки общепринятому мнению, белый гриб ошибочно считать питательным продуктом. Из-за хитиновой оболочки белок плохо усваивается. Но ценность гриба заключается в богатом составе биологически активных веществ.

  • Рибофлавин — редкий витамин группы В, необходимый для здоровья щитовидной железы, для укрепления волос и упругости кожи.
  • Калий — важен для здоровья сердечной мышцы и сосудов в целом.
  • Лецитин — защищает от образования холестериновых бляшек на стенках сосудов.
  • Дополнительный источник витамина Д — иммуномодулятора.
  • Благодаря каротину благотворно влияет на здоровье глаз, состояние кожи.

Приготовление

От того, сколько грибов удалось собрать, зависит и вариант приготовления боровиков. Даже 5–6 штучек позволят приготовить вкусный и сытный ужин.

Рецепт 1. Тушёные грибы с картофелем. Боровики нужно очистить от земли, снять кожицу, промыть.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Обязательно предварительно довести до кипения в хорошо подсоленной воде.

Воду слить, грибы порезать слайсами.

Нарезать кубиками 1 среднюю луковицу. Вместе с грибами обжарить на масле до золотистого цвета на сковороде.

Переместить в сотейник, нарезать 5–6 картофелин и залить на треть водой.

Тушить до готовности, после чего посолить и добавить любимые специи.

Рецепт 2. Маринованные грибы

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

  • 1 кг боровиков маленького размера (высотой 5–7 см)
  • 40 г соли
  • 2–3 ст. ложки сахара
  • 75 мл уксуса
  • 0,5 л воды на маринад
  • 3 лавровых листочка
  • 2 бутона гвоздики
  • чёрный перец по вкусу

Почистить и промыть грибы, разрезать на две-три части, вымочить в растворе (20 г соли на 1 л воды). Вымачивать 30–40 минут.

Грибы промыть, положить в кастрюлю, залить водой и закипятить. Проварить 15 минут, постоянно снимая пенку. Готовые грибы сами осядут на дне. Воду слить, дать грибам остыть.

Приготовить маринад из 500 мл воды, остатков соли, остальных ингредиентов в строго указанных пропорциях. Жидкость нужно довести до кипения, убрать с плиты. В горячий маринад опустить все грибы, дать постоять 10 минут.

Теперь маринад с грибами разложить в банки из стекла, которые заранее простерилизовать. Наполнять ёмкости нужно грибами на 80%, а сверху доливать маринад. Закрыть капроновой крышкой и дать настояться три дня в холодильнике.

Если закрутить банку металлической крышкой, то маринованные грибочки простоят всю зиму.

Секрет стройности : Какие грибы помогают похудеть и где их искать

Секрет стройности : Какие грибы помогают похудеть и где их искать

Авторы
Мари Медведева

Мари Медведева

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