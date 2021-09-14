Магические свойства грибов для лечения болезней и любовных приворотов Как в старину на мухоморы и поганки скидывали болезни, а подберёзовиками привораживали суженых и почему обряды травников и знахарок пользовались популярностью. 13 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

В Древнем Египте грибы славились своими магическими свойствами. С тех пор прошло уже несколько тысяч лет, но они до сих пор используются в качестве ингредиента для колдовских обрядов и для врачевания. Грибы сами по себе считаются уникальными созданиями. По словам биологов, они не относятся ни к растительному миру, ни к животному в полной мере. Именно поэтому появилось мнение, что грибы имеют магическое предназначение.

В древности особенно часто с помощью грибов решали "сердечные" проблемы. Дело в том, что в грибах усматривали фаллические символы, поэтому и считалось, что они очень действенны в любовной магии. Только потом учёные определили, что дело не в форме гриба, а в его свойствах. Оказалось, что грибы являются афродизиаками.

К примеру, заядлый грибник из Рязани поехал в лес за подберёзовиками, но вместо этого привёл в дом жену. Познакомились они в лесу, прямо на грибной поляне, поэтому он считает, что его семья появилась благодаря грибам.

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"Я всю жизнь провёл в лесу, а тут заблудился. Паниковать, конечно, не стал, но вспомнил советы, которые мне давали в детстве, что нужно кричать: "Ау!" Ну я и крикнул, и сразу послышался женский голос в ответ. А потом ко мне подошла красивая женщина. Звали её Маша. Мы поговорили, и она вывела меня из леса. Я в ту ночь больше ни о чём не думал, кроме неё, и она тоже. На следующий день мы созвонились, с тех пор не расстаёмся", — рассказал грибник Юрий.

Особенно эффективными в любовной магии считаются подберёзовики. Чтобы приворожить суженого, женщине нужно приносить с собой на свидание несколько свежих грибов в сумке. А вот чтобы вернуть мужчину в семью, в старину считалось, что требуется варить грибы в котелке и всё время читать молитву.

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Но этого мало, если любовница крепко держит благоверного, существовали обряды на отворот. Брали сушёные опята, в полнолуние выходили в безлюдное место, где жгли костёр и кидали туда грибы, затем собирали золу и складывали под кровать. Считалось, что в случае если собраны ложные опята, то они отвратят мужа от жены навсегда.

Волшебные свойства у лисичек. Из них в деревнях делали амулеты для привлечение внимания. Для этого наши прапрапрабабушки брали семь грибов, сушили их на солнце, затем в полнолуние нанизывали на красную толстую нить. Потом вешали эти "бусы" у своего окна в спальне и держали их там три дня. А затем амулет зашивали в одежду и ждали, когда нужный человек обратит на них внимание, после чего амулет зарывали в ямку.

Среди крестьянских травников и ведунов считалось, что грибы могут помочь вернуть жажду к жизни при тоске. По легенде, спокойствие приходит сразу, как только коснёшься грибочка. В этом убедилась госпожа Лонг Литт Вун из Великобритании. Она потеряла мужа и никак не могла это принять. Потом вспомнила, что супруг мечтал научиться собирать грибы.

"Я нашла утешение в самом неожиданном месте. Незадолго до смерти мужа мы записались на курсы грибников, организованные Обществом грибов и полезных растений города Осло. До этого мы никогда не собирали их. А потом, собирая грибочек за грибочком, я поняла, что мне всё больше и больше хочется вернутся к нормальной жизни", — рассказала женщина.

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По словам знахарок, мухоморы и поганки тоже используют в полезных ритуалах, например для заговоров болезней. Кроме того, для того чтобы обезопасить себя от простудных заболеваний, можно носить с собой пару засушенных грибов, собранных в самый разгар лета. Вид грибочков значения не имеет.

О том, существует ли "грибная магия", Лайфу рассказал специалист миколог и автор нескольких книг о грибах Михаил Вишневский.

Я могу сказать точно, что лечить с помощью грибов можно, но только за счёт реальных лекарственных средств, которые из них изготовлены. У каждого гриба есть свои лечебные свойства, главное — знать меру и не заниматься самолечением. А вот по поводу магии — это всё неправда. С их помощью вряд ли кого приворожишь. Да, у некоторых грибов есть афродизитические свойства, но магией это не назовёшь Михаил Вишневский Миколог

Авторы Татьяна Богданова