Экстрасенс назвал пять знаков зодиака, которые после расставания превратят вашу жизнь в ад

Тема бывших партнёров неприятная и сложная. Зачастую даже после расставания люди не могут забыть друг друга. А некоторые так и норовят напомнить о себе, преследовать и всячески доставать. Но есть пять знаков, из которых получаются самые худшие бывшие. Их назвал победитель шоу "Битва экстрасенсов" астролог и чародей Мехди Эбрагими Вафа.

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Козерог

Козероги считаются мирным знаком, но внешнее спокойствие не означает отсутствие проблем. Упорство, своенравность и твердолобость — вечные их спутники. Если Козерог уж что-то придумал в своей голове, то переубедить его практически невозможно. Что касается отношений, то после расставания не исключена изощрённая месть со стороны Козерога. Разрыв рассматривается им как большое унижение. Со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, есть и плюсы. С Козерогами всегда можно договориться, чтобы не доводить ситуацию до крайности.

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Лев

Эмоциональные и страстные Львы даже после расставания могут пытаться уязвить. Правда, скорее словами. Но этот эмоциональный взрыв точно не останется незамеченным. Хотя стоит отметить, что обычно за язвительностью не стоят злые помыслы. Только эмоции, о которых Лев потом сам жалеет. Но несдержанность на язык может стать проблемой для бывшего партнёра.

Рак

Главная проблема Раков состоит в навязчивости, пишет МК. Насколько они романтичны и преданны в отношениях, настолько же будут прилипчивыми после расставания. Такое преследование может иметь разные вариации. От безобидных звонков или просьб о встрече под невинным предлогом до попыток вернуть бывшего партнёра. Вне зависимости от его желания.

Овен

Упёртые Овны очень преданны в отношениях. Но после расставания это может обернуться проблемами. Этот знак зодиака не умеет отпускать. Но здесь есть и свои плюсы. Ради восстановления отношений Овны могут полностью измениться. Так что иногда им стоит дать второй шанс. Если они и пытаются наладить контакт, который может сперва показаться преследованием, то это не со зла.

Скорпион