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"Ак Барс" отказался от чирлидерш, и, взглянув на их фотографии, вы возмутитесь не меньше англичан

Хоккейный клуб из Казани решил, что больше не нуждается в группе поддержки, но фанаты считают, что это ошибка. Новость поразила даже иностранцев, хотя причина их удивления вполне понятна.

12 сентября, 09:00

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Казанский клуб "Ак Барс", выступающий в КХЛ, принял решение расстаться со своей группой поддержки Bars Angels, и об этом написали даже в британской прессе

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Представители "Ак Барса" объяснили своё решение тем, что хотят сделать атмосферу на играх клуба "более семейной"

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

По словам Регины Бариевой, бывшего капитана Bars Angels, участницам группы поддержки сказали, что жёны болельщиков не очень хорошо реагируют на красивых полураздетых девушек, танцующих перед их мужьями

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Бариева заявила, что сожалеет о решении клуба и хотела бы, чтобы группа поддержки продолжила существовать, так как там трудятся "хорошие, сильные девчонки"

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Поклонники Bars Angels засыпали их словами поддержки в соцсетях. Девушки поблагодарили фанатов и написали, что ещё не потеряли надежду снова станцевать на любимой ледовой арене

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фанаты подготовили петицию с требованием отменить ошибочное решение. Они объяснили свою просьбу тем, что никогда не слышали жалоб в адрес Bars Angels

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Присоединиться к петиции можно на сайте Change.org. В ней говорится о том, что решение клуба было несправедливым как по отношению к самим девушкам из группы поддержки, так и по отношению к фанатам команды

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Петиция набрала уже более 500 подписей при заявленной цели в тысячу. Она адресована руководителям "Ак Барса" Наилю Маганову и Мансуру Усманову

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Среди прочего поклонники указывают на то, что выступления Bars Angels для зрителей давно неотделимы от игр "Ак Барса", ведь группа поддержки существует с 1998 года

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Но клуб пока не собирается идти на попятную, и поклонникам Bars Angels остаётся лишь пересматривать записи их шоу в Сети

Фото © Instagram / barsangels_kazan

Фото © Instagram / barsangels_kazan

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Грудь вместо резюме: Учительница уволилась после секс-скандала, но оказалась слишком горяча, чтобы найти новую работу

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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