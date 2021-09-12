"Ак Барс" отказался от чирлидерш, и, взглянув на их фотографии, вы возмутитесь не меньше англичан
Хоккейный клуб из Казани решил, что больше не нуждается в группе поддержки, но фанаты считают, что это ошибка. Новость поразила даже иностранцев, хотя причина их удивления вполне понятна.
Казанский клуб "Ак Барс", выступающий в КХЛ, принял решение расстаться со своей группой поддержки Bars Angels, и об этом написали даже в британской прессе
Представители "Ак Барса" объяснили своё решение тем, что хотят сделать атмосферу на играх клуба "более семейной"
По словам Регины Бариевой, бывшего капитана Bars Angels, участницам группы поддержки сказали, что жёны болельщиков не очень хорошо реагируют на красивых полураздетых девушек, танцующих перед их мужьями
Бариева заявила, что сожалеет о решении клуба и хотела бы, чтобы группа поддержки продолжила существовать, так как там трудятся "хорошие, сильные девчонки"
Поклонники Bars Angels засыпали их словами поддержки в соцсетях. Девушки поблагодарили фанатов и написали, что ещё не потеряли надежду снова станцевать на любимой ледовой арене
Фанаты подготовили петицию с требованием отменить ошибочное решение. Они объяснили свою просьбу тем, что никогда не слышали жалоб в адрес Bars Angels
Присоединиться к петиции можно на сайте Change.org. В ней говорится о том, что решение клуба было несправедливым как по отношению к самим девушкам из группы поддержки, так и по отношению к фанатам команды
Петиция набрала уже более 500 подписей при заявленной цели в тысячу. Она адресована руководителям "Ак Барса" Наилю Маганову и Мансуру Усманову
Среди прочего поклонники указывают на то, что выступления Bars Angels для зрителей давно неотделимы от игр "Ак Барса", ведь группа поддержки существует с 1998 года
Но клуб пока не собирается идти на попятную, и поклонникам Bars Angels остаётся лишь пересматривать записи их шоу в Сети
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