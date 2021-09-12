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Дочь просила родителей не мучить её счастливыми фото с отдыха, но эти кадры рассмешили весь TikTok

Пользовательница "Тиктока" поделилась, какие "грустные" фотографии из путешествия посылали ей родители, чтобы не травить ей душу. Кадры, наоборот, были такими забавными, что мигом стали вирусными.

12 сентября, 08:00

Кадры из видео © TikTok / marshrutochka

На днях родители Маши Кратиновой улетели в Хорватию. Девушка, оставшаяся на Украине с сыном, попросила родителей не портить ей настроение счастливыми фотографиями из поездки. Тогда мама с папой решили "поддержать" дочь снимками, на которых им показательно грустно. Вышло, наоборот, ну очень смешно.

Кадры из видео © TikTok / marshrutochka

Маша долго смеялась над фотографиями родителей, но решила, что будет нечестно делать это в одиночестве. Тогда она поделилась кадрами в своём тикток-аккаунте Marshrutochka. Ролик тут же стал вирусным. Всего за сутки видео посмотрели больше 1,3 млн раз. А понравилось видео больше чем 450 тысячам человек.

Кадры из видео © TikTok / marshrutochka

Кадры из видео © TikTok / marshrutochka

Как их не любить?

marshrutochka

Кадры из видео © TikTok / marshrutochka

Кадры из видео © TikTok / marshrutochka

В комментариях пользователи восхищались чувством юмора родителей Маши. А некоторые признались, что отдали бы всё что угодно — только бы их вырастили герои видео.

Цени своих родителей, они крутые

0andioop

В Хорватию не поехала ты, а плакать захотелось мне

djcjtohxic

Клёвые родители! Они "грустили" как могли! 😂

marinalep19

Тиктокерша забралась на крышу ради красивого видео с закатом, но хлипкая кровля лишила её жизни

Тиктокерша забралась на крышу ради красивого видео с закатом, но хлипкая кровля лишила её жизни

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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