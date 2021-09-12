Дочь просила родителей не мучить её счастливыми фото с отдыха, но эти кадры рассмешили весь TikTok

Пользовательница "Тиктока" поделилась, какие "грустные" фотографии из путешествия посылали ей родители, чтобы не травить ей душу. Кадры, наоборот, были такими забавными, что мигом стали вирусными.