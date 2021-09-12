Дочь просила родителей не мучить её счастливыми фото с отдыха, но эти кадры рассмешили весь TikTok
Пользовательница "Тиктока" поделилась, какие "грустные" фотографии из путешествия посылали ей родители, чтобы не травить ей душу. Кадры, наоборот, были такими забавными, что мигом стали вирусными.
На днях родители Маши Кратиновой улетели в Хорватию. Девушка, оставшаяся на Украине с сыном, попросила родителей не портить ей настроение счастливыми фотографиями из поездки. Тогда мама с папой решили "поддержать" дочь снимками, на которых им показательно грустно. Вышло, наоборот, ну очень смешно.
Маша долго смеялась над фотографиями родителей, но решила, что будет нечестно делать это в одиночестве. Тогда она поделилась кадрами в своём тикток-аккаунте Marshrutochka. Ролик тут же стал вирусным. Всего за сутки видео посмотрели больше 1,3 млн раз. А понравилось видео больше чем 450 тысячам человек.
Как их не любить?
В комментариях пользователи восхищались чувством юмора родителей Маши. А некоторые признались, что отдали бы всё что угодно — только бы их вырастили герои видео.
Цени своих родителей, они крутые
В Хорватию не поехала ты, а плакать захотелось мне
Клёвые родители! Они "грустили" как могли! 😂
WOW-funny
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