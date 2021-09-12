Большая перемена: Учительница начала торговать собой по совету мужа и теперь зарабатывает в 12 раз больше него
Педагог бросила работу в школе ради карьеры на сайте для взрослых, и супруг сам делает её горячие снимки, чтобы на неё подписалось как можно больше мужчин, готовых платить за откровенный контент.
Кортни Тиллиа проработала учителем шесть лет, но решила сменить профиль, когда начала испытывать проблемы с психикой. Параллельно с занятиями в школе она готовилась к получению степени кандидата наук, и такой режим буквально высасывал из неё все силы. Девушка погрузилась в депрессию, из которой её не могла вытащить даже семья. Решение нашлось неожиданно, пишет Daily Star.
Кортни уволилась из школы и устроилась тренером по фитнесу, а потом стала подрабатывать лайф-коучингом. Но в какой-то момент муж надоумил её стать моделью. Он сам сделал её первые горячие снимки, а во время фотосессий давал рекомендации по поводу правильных поз.
Я и не знала, что способна на такое. Ник фотографировал меня в гараже, ванной и других местах, а потом выкладывал снимки в "Инстаграм". Он всегда находил для меня новые способы самовыражения
Когда Кортни начала чувствовать себя более раскованно перед камерой, супруг предложил ей зарегистрироваться на платформе с откровенным контентом OnlyFans. Девушка согласилась и теперь зарабатывает в 12 раз больше него. Ежемесячная подписка на её фото и видео без цензуры стоит 21 доллар (примерно 1,5 тысячи рублей), и сейчас у неё уже более 46 тысяч лайков.
Кортни и Нику есть куда тратить эти деньги, ведь у них четверо детей: две взрослые дочери (18 и 20 лет) и два сына (8 и 9 лет). Разумеется, родители не показывают, за что конкретно люди платят Кортни, но и не скрывают (по крайней мере, от дочерей), что она зарабатывает на сайте для взрослых.
Мне нечего скрывать, потому что речь идёт о расширении прав и возможностей женщин
Несмотря на неоднозначный выбор источника доходов, в поддержку Кортни раздаётся немало голосов. "Честно говоря, если бы я был женщиной, я бы тоже зарегистрировался на OnlyFans. Это же как лицензия на тиражирование денег! Причём, судя по всему, для этого даже совсем не обязательно хорошо выглядеть", — написал пользователь сайта Daily Star под ником Lazy Git.
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