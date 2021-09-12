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Большая перемена: Учительница начала торговать собой по совету мужа и теперь зарабатывает в 12 раз больше него

Педагог бросила работу в школе ради карьеры на сайте для взрослых, и супруг сам делает её горячие снимки, чтобы на неё подписалось как можно больше мужчин, готовых платить за откровенный контент.

12 сентября, 07:00

Фото © Instagram / courtneytillia

Кортни Тиллиа проработала учителем шесть лет, но решила сменить профиль, когда начала испытывать проблемы с психикой. Параллельно с занятиями в школе она готовилась к получению степени кандидата наук, и такой режим буквально высасывал из неё все силы. Девушка погрузилась в депрессию, из которой её не могла вытащить даже семья. Решение нашлось неожиданно, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / courtneytillia

Фото © Instagram / courtneytillia

Кортни уволилась из школы и устроилась тренером по фитнесу, а потом стала подрабатывать лайф-коучингом. Но в какой-то момент муж надоумил её стать моделью. Он сам сделал её первые горячие снимки, а во время фотосессий давал рекомендации по поводу правильных поз.

Я и не знала, что способна на такое. Ник фотографировал меня в гараже, ванной и других местах, а потом выкладывал снимки в "Инстаграм". Он всегда находил для меня новые способы самовыражения

Кортни Тиллиа

Фото © Instagram / courtneytillia

Фото © Instagram / courtneytillia

Когда Кортни начала чувствовать себя более раскованно перед камерой, супруг предложил ей зарегистрироваться на платформе с откровенным контентом OnlyFans. Девушка согласилась и теперь зарабатывает в 12 раз больше него. Ежемесячная подписка на её фото и видео без цензуры стоит 21 доллар (примерно 1,5 тысячи рублей), и сейчас у неё уже более 46 тысяч лайков.

Фото © Instagram / courtneytillia

Фото © Instagram / courtneytillia

Кортни и Нику есть куда тратить эти деньги, ведь у них четверо детей: две взрослые дочери (18 и 20 лет) и два сына (8 и 9 лет). Разумеется, родители не показывают, за что конкретно люди платят Кортни, но и не скрывают (по крайней мере, от дочерей), что она зарабатывает на сайте для взрослых.

Мне нечего скрывать, потому что речь идёт о расширении прав и возможностей женщин

Кортни Тиллиа

Несмотря на неоднозначный выбор источника доходов, в поддержку Кортни раздаётся немало голосов. "Честно говоря, если бы я был женщиной, я бы тоже зарегистрировался на OnlyFans. Это же как лицензия на тиражирование денег! Причём, судя по всему, для этого даже совсем не обязательно хорошо выглядеть", — написал пользователь сайта Daily Star под ником Lazy Git.

Многодетная медсестра опозорилась из-за откровенных фото, но после увольнения стала миллионером

Многодетная медсестра опозорилась из-за откровенных фото, но после увольнения стала миллионером

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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