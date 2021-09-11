Модель надела прозрачное "рваное" платье, и даже отсутствие белья нисколько не смутило её

Модель Терез Кальман не привыкать баловать фанатов откровенными снимками, но на этот раз она превзошла саму себя. Девушка показала в "Инстаграме", в каком виде снялась для бренда Fashion Nova, и её образ никого не оставил равнодушным.

Фото © Instagram / terezekalman

Терез позировала в чёрном платье, состоящем из кусочков ткани, скреплённых шнуром. Тело модели оказалось едва прикрыто, а сквозь прозрачную ткань просвечивали самые пикантные детали.

Фото © Instagram / terezekalman

Однако подписчики пришли в восторг от такой откровенности. Они завалили брюнетку комплиментами, заверив, что она самая привлекательная женщина на свете.

Вот и всё, моё сердце принадлежит тебе Picpece

Фото © Instagram / terezekalman

Сексуальная богиня в чёрном🔥 parsa97.m

Самая привлекательная и самая красивая ❤️ a.same20