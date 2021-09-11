Модель надела прозрачное "рваное" платье, и даже отсутствие белья нисколько не смутило её
Девушка решила показать свою красоту со всех сторон, оставив на себе минимум одежды.
Модель Терез Кальман не привыкать баловать фанатов откровенными снимками, но на этот раз она превзошла саму себя. Девушка показала в "Инстаграме", в каком виде снялась для бренда Fashion Nova, и её образ никого не оставил равнодушным.
Терез позировала в чёрном платье, состоящем из кусочков ткани, скреплённых шнуром. Тело модели оказалось едва прикрыто, а сквозь прозрачную ткань просвечивали самые пикантные детали.
Однако подписчики пришли в восторг от такой откровенности. Они завалили брюнетку комплиментами, заверив, что она самая привлекательная женщина на свете.
Вот и всё, моё сердце принадлежит тебе
Сексуальная богиня в чёрном🔥
Самая привлекательная и самая красивая ❤️
Терез Кальман — модель родом из Риги, Латвия. Девушка сотрудничает с брендами Fashion Nova и Pretty Little Thing и даже создала собственный. Также она увлекается фитнесом и разработала программу тренировок. В "Инстаграме" на темноволосую красотку подписано более 500 тыс. человек.
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