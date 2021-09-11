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Модель надела прозрачное "рваное" платье, и даже отсутствие белья нисколько не смутило её

Девушка решила показать свою красоту со всех сторон, оставив на себе минимум одежды.

11 сентября, 16:00

Фото © Instagram / terezekalman

Модель Терез Кальман не привыкать баловать фанатов откровенными снимками, но на этот раз она превзошла саму себя. Девушка показала в "Инстаграме", в каком виде снялась для бренда Fashion Nova, и её образ никого не оставил равнодушным.

Фото © Instagram / terezekalman

Фото © Instagram / terezekalman

Терез позировала в чёрном платье, состоящем из кусочков ткани, скреплённых шнуром. Тело модели оказалось едва прикрыто, а сквозь прозрачную ткань просвечивали самые пикантные детали.

Фото © Instagram / terezekalman

Фото © Instagram / terezekalman

Однако подписчики пришли в восторг от такой откровенности. Они завалили брюнетку комплиментами, заверив, что она самая привлекательная женщина на свете.

Вот и всё, моё сердце принадлежит тебе

Picpece

Фото © Instagram / terezekalman

Фото © Instagram / terezekalman

Сексуальная богиня в чёрном🔥

parsa97.m

Самая привлекательная и самая красивая ❤️

a.same20

Терез Кальман — модель родом из Риги, Латвия. Девушка сотрудничает с брендами Fashion Nova и Pretty Little Thing и даже создала собственный. Также она увлекается фитнесом и разработала программу тренировок. В "Инстаграме" на темноволосую красотку подписано более 500 тыс. человек.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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