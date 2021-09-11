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Дом "Гретель и Гензель" зарос плющом и вот-вот развалится, но продают его за сказочные деньги

Коттедж расположен в глубине леса, из-за чего его часто сравнивают с "пряничным домиком". Кстати, цена у дома тоже баснословная — 275 тысяч фунтов стерлингов (27,6 млн рублей).

11 сентября, 14:00

Фото © Symonds & Sampson

Жуткий дом посреди леса далеко не всегда был в таком ужасном состоянии. Когда его построили в 1870-х, он соответствовал всем модным веяниям в архитектуре и дизайне, да и сделан был на совесть. Только это и дало ему шанс простоять полтора века. Но время безжалостно. Последние десятилетия коттедж стоял заброшенный, из-за чего его крыша прохудилась, а сам он весь зарос плющом.

Фото © Symonds & Sampson

Фото © Symonds & Sampson

Недавно участок с домом был выставлен на продажу риелторской компанией Symonds & Sampson. По документам, викторианского дома даже нет в списке собственности, так что новые хозяева могут просто снести его и построить новый дом заново. Но специалисты настойчиво рекомендуют отреставрировать здание, ведь после ремонта участок будет стоить вдвое больше!

Фото © Symonds & Sampson

Фото © Symonds & Sampson

Правда, нужно отметить, что и ремонтировать полуторавековой дом чуть ли не дороже, чем построить новый, ведь состояние здания просто ужасное. Прохудившаяся крыша, дыры в перекрытиях и стенах. Нет ни газа, ни воды. Проведено электричество... но пользоваться им можно только на свой страх и риск. Между тем риелторы описывают объект как нечто уникальное. Не верить им причин нет.

Фото © Symonds & Sampson

Фото © Symonds & Sampson

Об истории собственности известно не так много. Предыдущий владелец был настоящим Плюшкиным — когда я впервые пришла на осмотр дома, он был забит мебелью, книгами и всем остальным. Восстановить его — огромная работа. К нам приходили люди, которые думали его снести и построить заново, но большинство всё-таки соглашаются, что лучше здание всё-таки отреставрировать и жить в нём

Мередит Холмс

Агент по недвижимости

Фото © Symonds & Sampson

Фото © Symonds & Sampson

24 сентября коттедж продадут на аукционе. Начальная цена — 275 тысяч фунтов стерлингов (27,6 млн рублей). Если найдётся смельчак, который решится восстанавливать "пряничный домик", то в итоге он получит 81 квадратный метр жилой площади с прихожей, двумя гостиными, кухней, кладовой, подсобкой, ванной комнатой на первом этаже и тремя спальнями на втором, пишет The Sun.

Девушка купила заброшенный полицейский участок, и невозможно поверить, что теперь это светлый дом

Девушка купила заброшенный полицейский участок, и невозможно поверить, что теперь это светлый дом

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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