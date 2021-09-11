55-летняя Синди Кроуфорд повторила рекламу Pepsi 1992 года, сбив с толку фанатов своим юным видом
Эффектная красавица не утратила привлекательности даже спустя столько лет, и поклонники остались в замешательстве.
Фото © Instagram / davidyarrow
55-летняя Синди Кроуфорд повернула время вспять, повторив образ из рекламы пепси, в которой снялась в 1992 году. Легендарная супермодель надела белое боди, короткие джинсовые шоры и сделала такую же причёску, как и 29 лет назад.
Синди снова эффектно и неповторимо поднесла банку с напитком ко рту, заставив трепетать съёмочную группу. Однако больше всего оказались поражены поклонники, которые, увидев жаркие кадры, не смогли поверить, что фото не старые и были сделаны сейчас. Юзеры осыпали модель комплиментами, восхищаясь её неувядающей красотой.
Синди, ты не стареешь
Справа — Синди Кроуфорд в 1992 году. Фото © Instagram / davidyarrow, silksneaker
Шикарная — что тогда, что сейчас
Подождите! Это фото 1992 года или новые? Боже мой! Ты просто не стареешь! Красавица! 😍
Однако у поступка Синди была благая цель. В "Инстаграме" она объяснила, что повторила съёмку, чтобы собрать деньги для детской больницы American Family Children’s Hospital, где лечился от лейкемии её брат.
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