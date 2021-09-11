55-летняя Синди Кроуфорд повторила рекламу Pepsi 1992 года, сбив с толку фанатов своим юным видом

55-летняя Синди Кроуфорд повернула время вспять, повторив образ из рекламы пепси, в которой снялась в 1992 году. Легендарная супермодель надела белое боди, короткие джинсовые шоры и сделала такую же причёску, как и 29 лет назад.

Синди снова эффектно и неповторимо поднесла банку с напитком ко рту, заставив трепетать съёмочную группу. Однако больше всего оказались поражены поклонники, которые, увидев жаркие кадры, не смогли поверить, что фото не старые и были сделаны сейчас. Юзеры осыпали модель комплиментами, восхищаясь её неувядающей красотой.

Синди, ты не стареешь samanthamcmillen_stylist

Справа — Синди Кроуфорд в 1992 году. Фото © Instagram / davidyarrow, silksneaker

Шикарная — что тогда, что сейчас skinperfect.kz

Подождите! Это фото 1992 года или новые? Боже мой! Ты просто не стареешь! Красавица! 😍

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