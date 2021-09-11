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Работник кинотеатра записал автоответчик, не догадываясь, что все его ругательства остались там же

В соцсетях устроили митинг в поддержку незадачливого парня, который попал в неловкую ситуацию и подмочил репутацию компании.

11 сентября, 08:00

Кадр из видео © TikTok / afackingrubberduck. Фото © Google Maps

Житель новозеландского города Тимару Джош Ховард не пожалел, что в тот день решил пойти в кинотеатр. Парень набрал номер местного комплекса "Мувимакс", чтобы узнать о репертуаре, и попал на автоответчик. Работник кинотеатра объяснил, что из-за третьего уровня опасности во время пандемии все сеансы отменены. Но, как только локдаун опустится до второго, всех посетителей с радостью ждут в комплексе.

Видео © TikTok / afackingrubberduck

Вот только когда работник записывал этот автоответчик, день у него явно не задался. Парень не единожды начинал свою речь, но каждый раз сбивался и путался, заканчивая всё ругательством. "Здравствуйте, вы позвонили в "Мувимакс". К сожалению, все наши кинотеатры закрыты. Вы можете... Ох, ***", — в сердцах выдавал работник комплекса. Тикток Джоша быстро набрал популярность, и администрация кинотеатра скорректировала запись автоответчика.

Фото © Google Maps

Фото © Google Maps

В Сети поддержали неудачливого парня, который стал очередным героем карантина, сообщает The Guardian. "Я первым делом куплю туда билет, как только ограничения снимут, — просто чтобы порадовать этого беднягу", "Это шикарный автоответчик, дайте парню повышение!" — писали пользователи "Твиттера". Даже мэр города встал на защиту работника "Мувимакса".

В данный момент нам нужны лишние поводы для радости. Все сейчас немного напряжены из-за самоизоляции, поэтому нет ничего плохого в том, что люди повеселились

Мэр Тимару Найджел Боуэн

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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