Врачи сделали фото, как сиамские близнецы впервые увидели друг друга, когда их затылки разъединили

Девочки-близнецы родились со сросшимися затылками — детишек с таким типом сращения называют краниопагами. Теперь, спустя год, малышки впервые увидели друг друга, и этот трогательный момент попал на камеру. Сёстры лежали рядом в кроватке, бросая нежные удивлённые взгляды.

Было удивительно наблюдать, как они впервые смотрят друг на друга. Они издавали звуки и пытались общаться — это было так трогательно Исаак Лазар Доктор

Фото © Twitter / PhilWilliams

Операция по разделению сиамских близнецов прошла в медицинском центре "Сорока" в городе Беэр-Шева и длилась 12 часов. В ней были задействованы десятки специалистов из Израиля и из-за рубежа, пишет Би-би-си.

Фото © Soroka Medical Center

За несколько месяцев до операции маленьким пациенткам вставили надувные силиконовые шары, которые постепенно увеличивали, чтобы растянуть кожу на голове. Эту кожу затем использовали, чтобы прикрыть раны после реконструкции черепов. Также в рамках подготовки к операции создали виртуальную 3D-модель близнецов.

Фото © Soroka Medical Center

По словам хирурга Нур уль Овасе Джилани, есть все основания полагать, что крошки смогут вести нормальную жизнь. А пока девочки восстанавливаются и по-прежнему не могут находиться вдали друг от друга.