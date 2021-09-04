Девушка показала, каким оказался пёс под копной шерсти, заставив пользователей застыть от умиления

Пользовательница Reddit c ником KaleidoKitty — собачий парикмахер, поэтому ей постоянно приходится иметь дело с пушистиками разной степени лохматости. Но теперь она показала, преображение какого пёсика особенно тронуло её сердце.

Одно из моих любимых перевоплощений KaleidoKitty

Фото © Reddit / KaleidoKitty

Сначала на фото предстал полностью заросший и, казалось, неповоротливый пёсик, у которого из-за длинной грязной шерсти не было видно глаз и ушей. Снаружи торчали лишь блестящий нос и розовый язык. Однако после стрижки и мытья четверолапого было просто не узнать: под копной скрывалось крошечное аккуратное тельце, и вскоре на фотографа уставились выразительные глазки-бусинки.

Фото © Reddit / KaleidoKitty, Instagram / kaleidokitty

Грумер не уточнила, был ли пёсик бездомным или просто хозяин его давно не приводил на стрижку. Однако пользователи поблагодарили девушку за работу, отметив, что её хвостатый клиент теперь выглядит просто великолепно.

Он чувствует себя намного лучше, я уверена! Какая прелесть! Teenbean75

Отличная работа 👏🏼 собачка выглядит намного лучше Patzyjo