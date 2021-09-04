Шокированные туристы сняли на видео, как аллигатор начал дымиться, разжевав подлетевший к нему дрон
Животное, видимо, решило, что беспилотником можно полакомиться, и тут же его схватило.
Пользовательница с ником devhlanger поделилась в "Тиктоке" видео, которые вызвали у зрителей противоречивые эмоции. На кадрах видно, как аллигатор хватает подлетевший к нему дрон и начинает его жевать. Вскоре из пасти животного повалил дым, а за кадром были слышны крики: "Не ешь это, Джордж! Нет!"
Видео © TikTok / devhlanger
Инцидент произошёл в Эверглейдсе, Флорида, США. Тиктокерша рассказала, что с помощью дрона хотела снять крупным планом аллигатора с открытой пастью. Она надеялась, что беспилотник благодаря системе обхода препятствий уклонится от животного, однако что-то пошло не так.
Видео, где аллигатора окутывает облако дыма, стало вирусным, набрав более четырёх миллионов просмотров. И если одни пользователи сочли произошедшее поводом для шуток, то другие всерьёз испугались за здоровье пресмыкающегося.
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Думал, он сухой лёд жрёт, но нет, он дрон схомячил
Как можно над этим смеяться?
Однако девушка, выложившая видео, заявила, что у "Джорджа всё в порядке". И после того, как аллигатор расправился с дроном, он всё ещё выглядел голодным.
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