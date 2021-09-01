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На видео попал вертолёт талибов, которые "подвесили человека", и вот что стоит за этим роликом

Некоторые решили, что таким образом боевики казнили человека за сотрудничество с американцами.

1 сентября, 10:01

Скриншот © Twitter / Natsecjeff

В Сети стало вирусным пугающее видео, заставившее зрителей содрогнуться. На кадрах видно, как над зданием летит вертолёт, к которому на верёвке подвешен человек. Ролик распространялся в том числе с подписями о том, что вертолёт Blackhawk принадлежит боевикам "Талибана"*, которые повесили на нём предположительно американского переводчика. Такой же версии придерживались некоторые СМИ.

Талибы повесили человека, предположительно американского переводчика, на американском вертолёте Blackhawk.
Оставшиеся вертолёты США теперь будут использоваться в Афганистане подобным образом

Судхир Чаудхари

Главный редактор индийского телеканала Zee News

Видео © Twitter / Natsecjeff

Однако афганский журналист Билал Сарвари, покинувший страну во время эвакуации, опроверг данную информацию, пишет CNN. Он написал в "Твиттере", что много лет знаком с пилотом, подтвердившим ему, что управлял попавшим на видео вертолётом. И якобы лётчик рассказал, что к воздушному судну был прикреплён верёвкой боец талибов, который собирался установить флаг на здании.

Видео © Twitter / Natsecjeff

Также сообщается, что видео было размещено в проталибском аккаунте в "Твиттере" с подписью о том, что так вертолёты талибов патрулируют Кандагар. Такую же информацию сообщили несколько новостных агентств и местных СМИ. Среди доводов в защиту данной точки зрения высказывалось, что на кадрах с другого ракурса можно разглядеть, как человек шевелится, на него надета страховка, а верёвка не обвивает шею.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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