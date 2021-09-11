Певица потратила 730 тыс. на уменьшение груди, но через полгода та выросла до прежних размеров

24-летняя артистка Бетани Лион из Калифорнии, США, всю свою жизнь проводит на сцене. Девушка поёт и танцует, либо выступая, либо репетируя, поэтому огромная грудь ей сильно отравляет жизнь. Певица постоянно испытывала боль в спине, а сценические костюмы часто ей просто не подходили. Поэтому Бетани решилась на редукцию груди — она накопила 10 тыс. долларов (около 730 тыс. рублей) и отправилась в клинику.

Видео © TikTok / bethanielyon

После обследования врачи не нашли никаких противопоказаний и, предупредив, что грудь может снова вырасти, сделали операцию. Из-за сильной чувствительности девушке первое время пришлось сидеть на сильном обезболивающем, но она терпела ради мечты. Уменьшенная грудь Бетани была просто идеальной — теперь артистка могла танцевать сколько угодно и носить всё, что ей хотелось.

Фото © Instagram / bethanielyon

Однако спустя три месяца Бетани начала замечать, что сценические костюмы начинают на ней с трудом застёгиваться. Певица проигнорировала это — и очень зря, через полгода после редукции формы девушки вернулись к прежним размерам. Бетани была просто убита этим фактом, ведь это значит, что с огромной грудью артистке придётся ходить всю жизнь, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / bethanielyon