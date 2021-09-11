15 фото с иллюзиями, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы вникнуть в их суть
Фотографы уверены: всё, что угодно, можно снять интересно — достаточно найти тот самый ракурс. В подборке ниже — 15 фотографий, которые явно были сделаны по этому правилу, ведь получились шедевры.
"Байден назначил гиганта на должность министра обороны"
"У меня чуть сердечный приступ не случился. Из-за тени показалось, что мой ноутбук кто-то сломал"
"Моё замерзшее лобовое стекло. Выглядит как ледник с озером"
"Чёрт возьми! Я был уверен, что это попугай у тебя на плече!"
"Нет, это просто зеркало заднего вида"
"Клянусь, мой друг был в лодке! Но каким-то образом он оказался в воде..."
"Ничего необычного, просто моя гигантская собака"
"Я пять минут не мог понять, почему этот парень на меня пялится"
"Мама, я вышла замуж за сову"
"Пока вы думаете, что происходит на этой фотографии, я расскажу: мой пёс просто выглянул из-за двери"
"Тед Круз положил свои маленькие роботские ручки-клешни на трибуну"
"Мой мозг так и не смог обработать эту фотографию..."
"Не хотел бы я увидеть такое вживую"
"Похоже, у этой дамы на постере был тяжёлый день"
"Нет, ну такая душевая кабинка — это всё-таки маловато!"
Ещё больше примеров — в сабреддите confusing_perspective.
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