15 фото с иллюзиями, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы вникнуть в их суть

"Байден назначил гиганта на должность министра обороны"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"У меня чуть сердечный приступ не случился. Из-за тени показалось, что мой ноутбук кто-то сломал"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Моё замерзшее лобовое стекло. Выглядит как ледник с озером"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Чёрт возьми! Я был уверен, что это попугай у тебя на плече!"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Нет, это просто зеркало заднего вида"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Клянусь, мой друг был в лодке! Но каким-то образом он оказался в воде..."

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Ничего необычного, просто моя гигантская собака"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Я пять минут не мог понять, почему этот парень на меня пялится"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Мама, я вышла замуж за сову"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Пока вы думаете, что происходит на этой фотографии, я расскажу: мой пёс просто выглянул из-за двери"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Тед Круз положил свои маленькие роботские ручки-клешни на трибуну"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Мой мозг так и не смог обработать эту фотографию..."

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Не хотел бы я увидеть такое вживую"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Похоже, у этой дамы на постере был тяжёлый день"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Нет, ну такая душевая кабинка — это всё-таки маловато!"

Фото © Reddit / confusing_perspective

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