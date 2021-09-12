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Как внутри выглядит знаменитый дом Аль Капоне, который собираются сносить, несмотря на его историю

Американский гангстер Аль Капоне 20 лет владел этим особняком и в нём же умер от сердечного приступа. В 2021-м новый владелец думает над тем, чтобы уничтожить дом и построить на его месте новый.

12 сентября, 10:00

Фото © Joe Raedle / Getty Images

Этим летом особняк в городе Майами-Бич, которым с 1928 по 1947 год владел знаменитый гангстер Аль Капоне, продали за 10,75 млн долларов (788 млн рублей). Несмотря на значительную сумму и историю дома, новые владельцы планируют его уничтожить. На месте дома преступника будет двухэтажный дом с восемью спальнями и ванными комнатами, а также джакузи и сауной.

Фото © Joe Raedle / Getty Images

Фото © Joe Raedle / Getty Images

По словам одного из новых владельцев особняка, здание очень сильно пострадало от наводнения и теперь на него тяжело смотреть.

Дом превратился в кусок дерьма. Это позор для Майами-Бич. На мой взгляд, тут нечему восхищаться. Дом не стоит спасения, потому что он уже отслужил свой срок. Ему уже сто лет!

Тодд Глейзер

Фото © Joe Raedle / Getty Images

Фото © Joe Raedle / Getty Images

Однако не все с мнением владельцев дома согласны. Так, Даниэль Сиральдо, исполнительный директор Miami Design Preservation League, уверен: особняк нужно реставрировать, ведь он — часть истории города, какой бы она ни была.

Фото © Joe Raedle / Getty Images

Фото © Joe Raedle / Getty Images

Он ни в коем случае не был святым. Но в то же время мы уверены, его дом — часть истории нашего города: хорошей, плохой и отвратительной. И мы сильно сомневаемся, что его можно сносить

Даниэль Сиральдо

Фото © Joe Raedle / Getty Images

Фото © Joe Raedle / Getty Images

Аль Капоне купил этот дом в 1928 году за 40 тысяч долларов и использовал его как особняк для мероприятий. Он устраивал пышные вечеринки у бассейна. Всё, конечно, под наблюдением охраны, которая круглосуточно следила за порядком и жила в гостевом домике, пишет Daily Star. Тут же Капоне умер от сердечного приступа в 1947 году.

Но нужно признать: едва ли Аль Капоне как-то по-особенному относился к дому. Через несколько лет после смерти гангстера его жена Мей продала недвижимость. После этого особняк ещё не раз менял своих владельцев.

Дом продают за баснословные 182 млн, но развернуться здесь негде — в ширину здание всего 4 метра

Дом продают за баснословные 182 млн, но развернуться здесь негде — в ширину здание всего 4 метра

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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