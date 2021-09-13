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: Когда вернётся обоняние: переболевший ковидом врач поделился собственным опытом

По словам специалиста, медицине пока доподлинно неизвестен механизм воздействия коронавируса на восприятие запахов.

12 сентября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Каждый симптом CoViD-19 в отдельности действительно не представляет собой ничего нового и исключительного, признал в интервью Лайфу пульмонолог дорожной больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин. Напомним, ранее об этом заявили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, чаще всего ковид проявляет себя высокой температурой и кашлем — так же, как обычный грипп или ОРВИ.

Врач отметил, что с появлением штамма "дельта" эта тенденция перестала быть столь явной, зато появились новые неожиданности — "индийская" разновидность инфекции часто начинается с тошноты, рвоты, диареи, то есть с проблем в желудке и кишечнике. Но некоторые проблемы со здоровьем появляются при ковиде любого штамма, то есть во всех случаях без исключения, подчеркнул медик.

На самом деле в той или иной степени проявления тромбоза (при ковиде. — Прим. Лайфа) есть у всех, вопрос в том, что зачастую при лёгком течении они никак себя клинически не проявляют и площадь поражения маленькая

Вячеслав Овечкин

Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко

<p>На самом деле в той или иной степени проявления тромбоза (при ковиде. — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>) есть у всех, вопрос в том, что зачастую при лёгком течении они никак себя клинически не проявляют и площадь поражения маленькая</p>
<p>На самом деле в той или иной степени проявления тромбоза (при ковиде. — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>) есть у всех, вопрос в том, что зачастую при лёгком течении они никак себя клинически не проявляют и площадь поражения маленькая</p>

Врач объяснил, что часто ковид можно отличить по особому сочетанию признаков. По его словам, с начала пандемии самой яркой особой приметой коронавируса была потеря или искажение обоняния.

При этом симптомы ринита не выражены, то есть у человека некая заложенность носа, нет явной ринореи, но обоняние и вкус полностью пропадали. И в целом это было достаточно специфично именно для ковида

Вячеслав Овечкин

Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко

<p>При этом симптомы ринита не выражены, то есть у человека некая заложенность носа, нет явной ринореи, но обоняние и вкус полностью пропадали. И в целом это было достаточно специфично именно для ковида</p>
<p>При этом симптомы ринита не выражены, то есть у человека некая заложенность носа, нет явной ринореи, но обоняние и вкус полностью пропадали. И в целом это было достаточно специфично именно для ковида</p>

Пульмонолог рассказал, как этот симптом проявил себя в его собственном случае: врач переболел ковидом в 2020 году.

Возврат обоняния наступил где-то лишь спустя год. То есть обоняние, с одной стороны, вернулось где-то примерно спустя неделю после того, как я переболел. Но, с другой стороны, была паросмия, искажения. Запахи неправильно трактовались. И эта проблема волнует достаточно большое количество людей

Вячеслав Овечкин

Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко

<p>Возврат обоняния наступил где-то лишь спустя год. То есть обоняние, с одной стороны, вернулось где-то примерно спустя неделю после того, как я переболел. Но, с другой стороны, была паросмия, искажения. Запахи неправильно трактовались. И эта проблема волнует достаточно большое количество людей</p>
<p>Возврат обоняния наступил где-то лишь спустя год. То есть обоняние, с одной стороны, вернулось где-то примерно спустя неделю после того, как я переболел. Но, с другой стороны, была паросмия, искажения. Запахи неправильно трактовались. И эта проблема волнует достаточно большое количество людей</p>

Как пояснил медик, ему, к счастью, любимая еда не казалась отвратительной на вкус и запах, как многим другим, но были другие особенности восприятия.

У меня все негативные запахи, все запахи, вызывающие отвращение, стали одинаковыми. То есть, условно говоря, запах пота стал таким же, как запах каких-то пищевых отходов в мусорке. Причём это был какой-то новый запах, который я до этого не знал

Вячеслав Овечкин

Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко

<p>У меня все негативные запахи, все запахи, вызывающие отвращение, стали одинаковыми. То есть, условно говоря, запах пота стал таким же, как запах каких-то пищевых отходов в мусорке. Причём это был какой-то новый запах, который я до этого не знал</p>
<p>У меня все негативные запахи, все запахи, вызывающие отвращение, стали одинаковыми. То есть, условно говоря, запах пота стал таким же, как запах каких-то пищевых отходов в мусорке. Причём это был какой-то новый запах, который я до этого не знал</p>

Пульмонолог с сожалением признал, что медицина на сегодняшний день не знает, как лечить "ковидную" потерю обоняния ни во время болезни, ни после неё.

Каких-то лекарств не разработано для борьбы с этим, потому что до конца так и неясен механизм: а действительно это поражение каких-то нервов, обонятельных луковиц или это воздействие непосредственно на головной мозг, изменения в головном мозге

Вячеслав Овечкин

Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко

<p>Каких-то лекарств не разработано для борьбы с этим, потому что до конца так и неясен механизм: а действительно это поражение каких-то нервов, обонятельных луковиц или это воздействие непосредственно на головной мозг, изменения в головном мозге</p>
<p>Каких-то лекарств не разработано для борьбы с этим, потому что до конца так и неясен механизм: а действительно это поражение каких-то нервов, обонятельных луковиц или это воздействие непосредственно на головной мозг, изменения в головном мозге</p>

Врач также добавил, что диагностика ковида остаётся довольно сложной: ПЦР-тест может не показать ковид у заболевшего, потому что вируса нет именно в его верхних дыхательных путях, то есть он обосновался уже в лёгких или в других органах. По мнению пульмонолога, для более полной уверенности стоит помимо ПЦР делать и антигенный тест — он позволяет обнаружить в носо- или ротоглотке вирусные белки. ПЦР, напомним, распознаёт фрагменты ковидного генома.

Вопрос к пульмонологу: Если ковид — не респираторная инфекция, то откуда пневмония

Вопрос к пульмонологу: Если ковид — не респираторная инфекция, то откуда пневмония

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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