Лайф публикует дневные фото с места крушения L-410 в Иркутской области. Видео © LiFE

Самолёт L-410, потерпевший накануне вечером крушение в Иркутской области, ударился о склон сопки. Об этом свидетельствуют кадры Лайфа, снятые на месте аварии уже в светлое время суток. На ночных фото и видео не было видно, что окружает место трагедии, к тому же был очень густой туман.

Новые фото и видео демонстрируют, насколько сильно разрушился самолёт при мощном ударе о землю. Черты фюзеляжа и крыльев не разобрать — посреди леса лежит будто груда металлолома.







Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли.