Автоэксперт рассказал, как можно быстро сдать экзамен на водительские права

Изучение теории вождения — занятие довольно нудное, нужно как следует на него настроиться. Так считает автомобильный эксперт Егор Васильев. Главное — понимать, что знание ПДД может спасти жизнь и просто избежать проблем. Чтобы помочь своему мозгу обучаться, можно прибегнуть к использованию различных приложений с игровыми форматами. Также есть два способа повысить свои шансы при сдаче практической части экзамена.

"Первый заключается в том, чтобы безошибочно и точно справиться с практическим экзаменом c учётом специфических особенностей, например места сдачи. Здесь речь идёт в основном об увеличении количества часов вождения по площадке, упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена или по предположительному маршруту городской части экзамена", — отмечает специалист в интервью агентству "Прайм".

Второй способ, рекомендуемый автоэкспертом, — посещение специальных курсов, где помимо получения общих навыков можно понять, как действовать в нештатных ситуациях, ещё до того, как сел за руль. Специалист, правда, посетовал, что при сдаче экзамена на права не проверяется умение тормозить в экстренном режиме, хотя это "один из самых эффективных способов борьбы за жизнь в аварийных ситуациях".