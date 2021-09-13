Автоэксперт рассказал, как можно быстро сдать экзамен на водительские права
Если говорить о практической части испытаний, то есть два способа повысить свои шансы — внимательно изучить экзаменационную трассу и улучшить общие навыки вождения.
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Изучение теории вождения — занятие довольно нудное, нужно как следует на него настроиться. Так считает автомобильный эксперт Егор Васильев. Главное — понимать, что знание ПДД может спасти жизнь и просто избежать проблем. Чтобы помочь своему мозгу обучаться, можно прибегнуть к использованию различных приложений с игровыми форматами. Также есть два способа повысить свои шансы при сдаче практической части экзамена.
"Первый заключается в том, чтобы безошибочно и точно справиться с практическим экзаменом c учётом специфических особенностей, например места сдачи. Здесь речь идёт в основном об увеличении количества часов вождения по площадке, упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена или по предположительному маршруту городской части экзамена", — отмечает специалист в интервью агентству "Прайм".
Второй способ, рекомендуемый автоэкспертом, — посещение специальных курсов, где помимо получения общих навыков можно понять, как действовать в нештатных ситуациях, ещё до того, как сел за руль. Специалист, правда, посетовал, что при сдаче экзамена на права не проверяется умение тормозить в экстренном режиме, хотя это "один из самых эффективных способов борьбы за жизнь в аварийных ситуациях".
Ранее Лайф сообщал, что в ГИБДД рассказали о самых частых ошибках при сдаче на водительские права. В их числе создание помех автомобилям и пешеходам, нарушение требований разметки и не вовремя включённые поворотники.
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