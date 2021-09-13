Он упал на корт и высунул язык сразу после реализованного матчбола. Полежав так некоторое время, встал и пошёл принимать поздравления. Спортсмен объяснил, что таким образом он отыграл "падение кирпича" в футбольном симуляторе FIFA, используемое при сочетании кнопок L2 и Left на геймпаде Playstation.