"Падение кирпича" из FIFA: Медведев объяснил своё странное поведение после победы на US Open
Впервые выигравший турнир Большого шлема спортсмен упал на корт и высунул язык сразу после реализованного матчбола. Полежав так некоторое время, он встал и пошёл принимать поздравления.
Даниил Медведев объяснил своё необычное празднование победы на US Open. Видео © Twitter / US Open
Российский теннисист Даниил Медведев, впервые ставший чемпионом турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису, объяснил своё необычное поведение после победы над сербом Новаком Джоковичем.
Он упал на корт и высунул язык сразу после реализованного матчбола. Полежав так некоторое время, встал и пошёл принимать поздравления. Спортсмен объяснил, что таким образом он отыграл "падение кирпича" в футбольном симуляторе FIFA, используемое при сочетании кнопок L2 и Left на геймпаде Playstation.
Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема. Россиянин в третий раз играл в финале US Open. Он обыграл Джоковича со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
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