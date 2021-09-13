Канадский певец Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV
Он был номинирован на семь премий, впервые с 2015 года вернувшись к конкурсу. В коллаборации с Дезманном Эвансом и Эштоном Симмондсом артист также завоевал главную награду в номинации "Поп-музыка".
Канадский певец Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV. Фото © Twitter / MTV NEWS
Исполнителем года по версии MTV Video Music Awards (MTV VMA) стал канадский певец Джастин Бибер. Трансляция церемонии велась в прямом эфире телеканала MTV. В этом году поп-звезда стала одним из главных претендентов на награды — Бибер был номинирован в семи категориях. Церемония вручения престижных премий, которой в этом году исполнилось 40 лет, прошла в нью-йоркском Barclays Center.
За премию MTV VMA в этой номинации с Бибером спорили Ариана Гранде, известная как Doja Cat Амала Дламини, Меган Пит (Megan Thee Stallion), Оливия Родриго и Тейлор Свифт. Стоит отметить, что канадец вернулся в номинанты спустя шесть лет. Он отметил, что 2021 год был непростым, в том числе из-за пандемии коронавируса, и выразил благодарность своей супруге Хейли Болдуин, с которой они поженились в этом году. Певец в соавторстве с Дезманном Эвансом (Giveon) и Эштоном Симмондсом (Daniel Caesar) также завоевал главную награду в номинации "Поп-музыка" с композицией Peaches.
Ранее Джастин Бибер становился самым популярным певцом на Spotify, получив семь миллиардов прослушиваний. Во многом это стало возможным благодаря композиции I Don’t Care, записанной совместно с Эдом Шираном.
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