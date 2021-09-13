Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить

В России выросла доля граждан, которые готовы были бы остаться в стране, даже получив возможность выбора нового места жительства. Если в 2010 году таковых было 23% из опрошенных, то теперь их более 40%. Об этих результатах исследования SuperJob сообщает РБК. Если точнее, о желании остаться в России заявляет 41% респондентов. Среди них больше женщин, чем мужчин.