Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить
Ожидаемо самыми популярными оказались западные государства — европейские и североамериканские.
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В России выросла доля граждан, которые готовы были бы остаться в стране, даже получив возможность выбора нового места жительства. Если в 2010 году таковых было 23% из опрошенных, то теперь их более 40%. Об этих результатах исследования SuperJob сообщает РБК. Если точнее, о желании остаться в России заявляет 41% респондентов. Среди них больше женщин, чем мужчин.
Как отмечается, среди стран, в которые хотели бы переехать россияне, лидируют США (7%). В пятёрке оказались также Канада, Италия и Швейцария. На них пришлось по 4% желающих. 3% потенциальных российских эмигрантов достались Германии, по 2% — Испании, Австралии и Швеции.
Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд предложил платить россиянам за переезд ради работы. В ведомстве считают, что такие пособия должны будут выделять власти регионов.
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