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Бен Аффлек спас Лопес от слишком шустрого фаната в аэропорту

Поклонник настолько быстро возник перед знаменитостями, что охрана не успела предотвратить столкновение.

13 сентября, 03:45
<p>Бен Аффлек. Фото © ТАСС / EPA</p>

Бен Аффлек. Фото © ТАСС / EPA

Голливудская звезда Бен Аффлек оттолкнул внезапно появившегося на пути фаната, сообщает SGE. Инцидент произошёл в аэропорту Венеции. Судя по всему, мужчина, резко выбежавший навстречу звёздной паре без маски, но с телефоном в руках, хотел сфотографироваться с Дженнифер Лопес.

  • Бен Аффлек оттолкнул стремительно надвигавшегося на Лопес фаната в аэропорту. Фото © awsforwp.com
    Бен Аффлек оттолкнул стремительно надвигавшегося на Лопес фаната в аэропорту. Фото © awsforwp.com
  • Бен Аффлек оттолкнул стремительно надвигавшегося на Лопес фаната в аэропорту. Фото © awsforwp.com
    Бен Аффлек оттолкнул стремительно надвигавшегося на Лопес фаната в аэропорту. Фото © awsforwp.com
  • Бен Аффлек оттолкнул стремительно надвигавшегося на Лопес фаната в аэропорту. Фото © awsforwp.com
    Бен Аффлек оттолкнул стремительно надвигавшегося на Лопес фаната в аэропорту. Фото © awsforwp.com

Бен Аффлек оттолкнул стремительно надвигавшегося на Лопес фаната в аэропорту. Фото © awsforwp.com

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Как пишет издание, поклонник настолько быстро возник перед знаменитостями, что охрана не успела предотвратить столкновение. После моментальной реакции Бена Аффлека телохранители оградили звёзд от любопытных фанатов.

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Как писал ранее Лайф, пара посетила Венецианский кинофестиваль, где Аффлек был представлен вместе с Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером в фильме британского режиссёра и продюсера Ридли Скотта "Последняя дуэль". Премьера ознаменовала собой первую красную ковровую дорожку Лопес и Аффлека более чем за 15 лет.

Напомним, отношения Лопес и Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, они украшали все таблоиды и красные дорожки. Свадьба артистов была запланирована на 14 сентября 2003 года, однако торжество отменили днём раньше. Спустя 18 лет пара решила возобновить отношения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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