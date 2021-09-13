Бен Аффлек спас Лопес от слишком шустрого фаната в аэропорту

Голливудская звезда Бен Аффлек оттолкнул внезапно появившегося на пути фаната, сообщает SGE. Инцидент произошёл в аэропорту Венеции. Судя по всему, мужчина, резко выбежавший навстречу звёздной паре без маски, но с телефоном в руках, хотел сфотографироваться с Дженнифер Лопес.







Как пишет издание, поклонник настолько быстро возник перед знаменитостями, что охрана не успела предотвратить столкновение. После моментальной реакции Бена Аффлека телохранители оградили звёзд от любопытных фанатов.

Как писал ранее Лайф, пара посетила Венецианский кинофестиваль, где Аффлек был представлен вместе с Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером в фильме британского режиссёра и продюсера Ридли Скотта "Последняя дуэль". Премьера ознаменовала собой первую красную ковровую дорожку Лопес и Аффлека более чем за 15 лет.