Терапевт дал советы, как ускорить выздоровление при ОРВИ

Если человек подхватил ОРВИ, или, как говорят в народе, простуду, важно дать организму справиться с заболеванием, не утяжелять эту работу. Советы, как действовать, дал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"При вирусных заболеваниях очень часто у нас снижается уровень лейкоцитов в крови. Поэтому если человек начинает скакать и переохлаждаться, когда ещё не поправился как следует, то он поверх вирусной инфекции может хватануть бактериальную. Это сразу усложнит ситуацию", — сказал Хухрев в интервью радио Sputnik.

То есть человеку нужно время, чтобы иммунитет сам встал на ноги. Для ускорения процесса можно восполнять недостаток витаминов. Например, нужно следить за витамином D. Также следует высыпаться, нормально питаться, не употреблять алкоголь.