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В Японии признали российскую "буханку" уникальным автомобилем

Автор портала Yahoo News Japan отмечает, что хоть машина и не менялась с года выпуска, зато остаётся в эксплуатации как простая и надёжная.

13 сентября, 04:32
<p>Фото © <a href="https://www.uaz.ru/blog/press/lyubov-zla-kak-finn-8-mesyaczev-testiroval-legendarnuyu-buxanku-uaza" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УАЗ</a></p>

Фото © УАЗ

Российский микроавтобус — фургон УАЗ, получивший прозвище "буханка" — вошёл в число уникальных кроссоверов мира по версии обозревателя портала Yahoo News Japan. Автор отмечает, что на фоне изобилия машин, представленных в этом классе, есть "крайне эксцентричные варианты", среди которых предлагается к рассмотрению и полноприводной фургон УАЗ-452, который был создан в 1965 году.

"Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью, с двумя круглыми фарами и небольшой решёткой радиатора", — подчёркивает японский обозреватель.

Он пишет, что простота фургона не мешает ему пользоваться популярностью, а в 2020 модельном году кроссовер оснастили сиденьями с подогревом для использования в экстремально холодных условиях. Автор уточняет, что вместе с тем в целом автомобиль практически не изменился внешне и в техническом отношении с момента выпуска. А это, по мнению журналиста, означает востребованную простоту и надёжность.

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Ранее Лайф писал, что УАЗ запустил голосование о новом облике легендарной "буханки". Дизайн разработали к 100-летию СССР.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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