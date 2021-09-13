В Японии признали российскую "буханку" уникальным автомобилем

Российский микроавтобус — фургон УАЗ, получивший прозвище "буханка" — вошёл в число уникальных кроссоверов мира по версии обозревателя портала Yahoo News Japan. Автор отмечает, что на фоне изобилия машин, представленных в этом классе, есть "крайне эксцентричные варианты", среди которых предлагается к рассмотрению и полноприводной фургон УАЗ-452, который был создан в 1965 году.

"Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью, с двумя круглыми фарами и небольшой решёткой радиатора", — подчёркивает японский обозреватель.

Он пишет, что простота фургона не мешает ему пользоваться популярностью, а в 2020 модельном году кроссовер оснастили сиденьями с подогревом для использования в экстремально холодных условиях. Автор уточняет, что вместе с тем в целом автомобиль практически не изменился внешне и в техническом отношении с момента выпуска. А это, по мнению журналиста, означает востребованную простоту и надёжность.