Ракова раскрыла, сколько москвичей уже получили первый компонент вакцины от ковида
При этом, по словам заммэра столицы, только 22% от общего числа вакцинированных составляют люди старше 60 лет, от общей категории у них привита только одна треть, что очень мало.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
В Москве пять миллионов человек уже получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
"У нас на сегодняшний день пять миллионов москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. Но относительно структуры вакцинированных есть определённые опасения. Из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало", — рассказала Ракова.
Она отметила, что доля людей пожилого возраста в структуре заболеваемости CoViD-19 в Москве очень высока, если сравнивать с другими крупными городами мира. Кроме того, три четвёртых смертности от коронавируса составляет именно эта категория граждан, поэтому очень важно, чтобы они не только вовремя прививались, но и ревакцинировались.
Заммэра также рассказала, что на данный момент доля людей, которые повторно прошли процедуру вакцинации, небольшая — в Москве всего 118 тысяч таких граждан.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав РФ пока не принял решения о совместимости вакцинации от гриппа и ковида. Глава ведомства, в свою очередь, призвал экспертов не прогнозировать новые волны коронавируса, а рекомендовать населению прививаться.
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