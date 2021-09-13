Ракова раскрыла, сколько москвичей уже получили первый компонент вакцины от ковида

В Москве пять миллионов человек уже получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

"У нас на сегодняшний день пять миллионов москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. Но относительно структуры вакцинированных есть определённые опасения. Из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало", — рассказала Ракова.

Она отметила, что доля людей пожилого возраста в структуре заболеваемости CoViD-19 в Москве очень высока, если сравнивать с другими крупными городами мира. Кроме того, три четвёртых смертности от коронавируса составляет именно эта категория граждан, поэтому очень важно, чтобы они не только вовремя прививались, но и ревакцинировались.

Заммэра также рассказала, что на данный момент доля людей, которые повторно прошли процедуру вакцинации, небольшая — в Москве всего 118 тысяч таких граждан.