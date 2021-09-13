Следком показал видео с места крушения L-410 в Иркутской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения самолёта L-410 в Иркутской области, который рухнул среди деревьев и разрушился от мощного удара о землю. Ролик размещён на официальном канале ведомства на YouTube.

На кадрах видно, что от летательного аппарата остались лишь обломки. Вероятно, во время падения самолёт задел несколько деревьев, так как некоторые из них лежат на остатках L-410.

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли.