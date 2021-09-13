Следком показал видео с места крушения L-410 в Иркутской области
В результате трагедии погибло четыре человека. Всего на борту летательного аппарата находились 14 пассажиров и два члена экипажа.
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения самолёта L-410 в Иркутской области, который рухнул среди деревьев и разрушился от мощного удара о землю. Ролик размещён на официальном канале ведомства на YouTube.
На кадрах видно, что от летательного аппарата остались лишь обломки. Вероятно, во время падения самолёт задел несколько деревьев, так как некоторые из них лежат на остатках L-410.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли.
По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал L-410.
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