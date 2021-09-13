НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Следком показал видео с места крушения L-410 в Иркутской области

В результате трагедии погибло четыре человека. Всего на борту летательного аппарата находились 14 пассажиров и два члена экипажа.

13 сентября, 05:49

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения самолёта L-410 в Иркутской области, который рухнул среди деревьев и разрушился от мощного удара о землю. Ролик размещён на официальном канале ведомства на YouTube.

На кадрах видно, что от летательного аппарата остались лишь обломки. Вероятно, во время падения самолёт задел несколько деревьев, так как некоторые из них лежат на остатках L-410.

Ударился о склон: Лайф публикует дневные фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Ударился о склон: Лайф публикует дневные фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли.

"Упали, и всё": Чудом даже не пострадавший пассажир рухнувшего L-410 рассказал о крушении

"Упали, и всё": Чудом даже не пострадавший пассажир рухнувшего L-410 рассказал о крушении

По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал L-410.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Ударился о склон: Лайф публикует дневные фото с места крушения L-410 в Иркутской области

сегодня в 02:02

В Иркутской области объявят траур по погибшим при крушении L-410

сегодня в 01:02
Life

Путин поручил внести поправки для защиты соцвыплат от списаний по долгам

сегодня в 06:59

"Помешал добиться истории": Медведев поделился эмоциями после победы над Джоковичем на US Open

сегодня в 06:48

Памфилова ожидает явку на выборах в Госдуму не ниже, чем в 2016 году

сегодня в 06:40

Новости партнеров

Layer 1